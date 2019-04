Precampaña apocalíptica

Se cuentan las horas para el inicio de la primera de las cuatro campañas electorales a la que los políticos nos someterán en los próximos cincuenta días y la saturación de mensajes, propuestas, contrapropuestas y descalificaciones están saturando los límites de la inteligencia y la resistencia del más calmado. No recuerdo una precampaña tan dura, tan agria y tan larga. Quizás el objetivo de los distintos partidos se ha convertido en llevar a los ciudadanos al límite, a un extremo desmedido, con una visión apocalíptica de la realidad, en la que parece que se busca no el voto por unas ideas sino el voto contra las ideas del rival. En vez de vivir un periodo de debate, de confrontación de propuestas, la precampaña se ha convertido en un guerra sin cuartel en el que solo se busca destruir. Las gracietas, los insultos, el mar de encuestas, con un CIS esperpéntico, un aluvión de posibles coaliciones y un sinfín de amenazas que acaban por marearnos. La formación de las listas de los distintos partidos se ha convertido en un mercado persa con guerras internas que tiran cualquier campaña. El puesto de salida compensa cualquier ardiz, cueste lo que cueste. Propuestas vacías, la mayor parte de ellas irrealizables, como el hecho de reducir drásticamente los impuestos y a la vez subir las pensiones y el gasto social, o revoluciones industriales que lanzan algunos y que amenazan con destruir la industria tradicional, o el juego de la vieja confrontación entre las derechas, que quieren reprimir a los trabajadores, frente a las izquierdas, que quieren trocear el país. Pobre España, sacudida a diestra y siniestra. La que nos espera. Porque yo de lo que no he oído hablar aún es de la despoblación, de la amenaza de la deslocalización industrial, de que el 42% de los concejos ya tienen más jubilados que cotizantes, de la variante, de la ZALIA. Debe ser que no estoy en lo que tengo que estar y me preocupo por cosas baladís. O quizás me he convertido en un marciano. Debería ser políticamente más correcto. O no.

