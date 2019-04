César Manrique: "sentados en cafés presumen de comunistas y de amor al pueblo y no me lo creo"

"El movimiento se demuestra andando, en vez de hablar tanto y decir tantas palabras y tanta demagogia lo importante es hacer. Luego presumen de comunistas y de amor al pueblo y no me lo creo", dijo Manrique en 1977. Sobre su forma de hacer política a través del arte y el activismo dice: "esto es hacer política, de una manera realmente altruista y generosa y no con palabras, sentados en cafés de una manera demagógica, despotricando de todo el mundo, insultando a todo el mundo, eso es lo más nefasto que puede ocurrir en política", dijo el artista total hace cuarenta años.

Este viernes en Hoy por Hoy Lanzarote, a partir de las doce de la mañana, SER Lanzarote desvela en exclusiva parte del contenido de esta entrevista realizada en 1977 por el fotógrafo y amigo de Manrique, Linus G. Jauslin. En el documento inédito al que ha tenido acceso SER Lanzarote, Manrique habla no solo de su pintura y de su obra espacial, sino de su relación con la política y con los políticos, del futuro de la isla de Lanzarote, de su paso por Nueva York e incluso de algunos proyectos para Arrecife o El Golfo que nunca vieron la luz.

La entrevista ha permanecido oculta los últimos cuarenta años bajo la custoria de su autor, Linus G. Jauslin, que el próximo domingo inaugura la exposición "Manrique Inédito" a las doce de la mañana en el Convento de Santo Domingo. La exposición contiene las últimas imágenes que se le realizaron al artista más insigne de Canarias, meses antes de morir. Desde 1971 hasta agosto de 1992, tan solo un mes antes de su fallecimiento, el fotógrafo suizo mantuvo con César Manrique una estrecha amistad que lo llevó a compartir muchas experiencias culturales en Canarias, Madrid y Berlín.

Las fotografías inmortalizan numerosos momentos vividos con César y verán la luz con motivo del Centenario de su nacimiento que ha preparado el Cabildo de Lanzarote. Carmensa de la Hoz, comisaria de la exposición, supone un testimonio histórico esencial en la vida de Manrique. SER Lanzarote desvelará el contenido completo de la entrevista a César Manrique en los próximos programas especiales que prepara la Cadena SER, con motivo del Centenario del artista total. Los programas especiales se emitirán para los más de 200.000 oyentes de la SER en Canarias.

Sin embargo, este viernes, SER Lanzarote ofrece en excluisa un adelanto de la entrevista inédita para los oyentes de Hoy por Hoy Lanzarote a partir de las doce de la mañana. Podrá seguirse en directo en la 89.7FM, en la aplicación de la SER para dispositivos móviles y en serlanzarote.com, en #ElClubdelaRadio.