Javi Castellano: "Teníamos el partido perdido y un empate vale mucho"

En cuanto al partido ante los asturianos dijo que en la primera parte “combinamos e intentamos jugadas”, mientras que “a nivel defensivo no nos crearon peligro". Admite que "en la segunda parte no se podía jugar a la pelota con la lluvia”, por lo que “los dos goles han sido un poco raros”, pero “empatar no es perder”, porque “íbamos perdiendo y nos alegró en el gol de Rafa Mir”. Lo que “más nos sirve es ganar, pero teníamos el partido perdido y un empate vale mucho”.

Visto lo visto “aunque queríamos ganar, el empate es justo y nos vale para intentar ganar los siguientes partidos de casa, que ahora es lo importante", por lo que “no nos queda otra porque este equipo no pude dar nada por perdido”.

Reconoce que “no nos salen las cosas como queremos”, pero “debemos aportar intensidad, compromiso y sacar nuestro orgullo para acabar lo mejor posible".