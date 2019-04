El Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se estanca definitivamente. Es la conclusión de la reunión mantenida ayer en Valladolid entre la Universidad de Valladolid y la Fundación Cidida, con su presidente José Luis López a la cabeza. La UVA no seguirá de momento adelante con el proyecto, porque considera que en este 2019 no ha habido avances en el mismo y no permiten pasarlo al curso de 2020. “La UVA no va a seguir con el proyecto que nosotros habíamos diseñado para Soria y a partir de ahí el escenario es suyo porque en su momento decidirán si lo hacen o no ese grado y dónde”, ha explicado López.

López recuerda que hay otras titulaciones, como el Máster de Gestión Deportiva, que sí se ha registrado para el próximo curso, pero que no tiene ningún aspecto del proyecto realizado, al contrario que el del Grado que iba a implantarse en Soria, en cuya memoria se ha trabajado durante 7 años. Precisamente, insiste en que el gran objetivo ha sido siempre que se implante en Soria, a pesar de todos los inconvenientes que se han ido encontrando, incluso desde la Junta o la propia UVA. “Con tantas cosas en contra desde el principio y hemos llegado hasta aquí, el objetivo es que Soria tenga esto”, señala López.