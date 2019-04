Antoñito: "Aún podemos lograrlo"

El interior del Algeciras CF, Antonio González "Antoñito", resaltó la importancia del triunfo cosechado este pasado domingo frente al Betis Deportivo y que ha vuelto a relanzar al plantel algecirista hacia el play-off de ascenso tras recobrar sensaciones positivas en el momento más importante del curso.

"Salió todo, igual que otros días hemos tenido muchas ocasiones, el domingo las que tuvimos las metimos y estuvimos muy serios", destacó el algecireño que no encuentra explicación a la mejor imagen de sus compañeros ante los equipos de arriba que respecto a los de abajo. "Es nuestra asignatura pendiente, hemos ganado el goal-average a todos los de arriba pero no sé si nos relajamos o como puede pasar", se cuestionó el interior que prefiere no mirar a la clasificación.

"Hay que intentar olvidarse del resto y preocuparnos de ganar nuestro partido porque cuando miramos más allá no concretamos la situación", afirmó el albirrojo que sólo piensa en ganar al Conil y que asume que la situación no es fácil. "Hay duelos directos y somos realistas, está complicado, pero hay que esperar a que fallen y que nos noten ahí", expresaba un Antoñito que lamentó como se ha caído el equipo en esas tres derrotas seguidas que han dificultado el objetivo del play-off.

"Hemos conseguido levantarnos, ganar dos partidos y el grupo tiene muchas ganas de que llegue el domingo y aún se puede", se esperanzaba el jugador del Algeciras que sólo piensa en la victoria de esta semana antes del parón.