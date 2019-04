Delgado: "No se puede engañar más"

Las críticas a Alfonso Fernández Mañueco por sus afirmaciones y compromisos del ámbito sanitario le llueven ahora desde Ciudadanos. Si ayer era el candidato de Podemos a presidir la Junta el que tachaba de “miserable, abyecto, indecente y vergonzoso” su órdago sobre el nuevo hospital comarcal, hoy es el procurador José Ignacio Delgado el que tacha al líder regional popular de “charlatán propagandista”.

Delgado lamenta que Fernández Mañueco hable con tanta ligereza de un compromiso personal de Juan Vicente Herrera que todavía no ha empezado a tomar forma. “Hay que tener un poco más de decencia política y no mentir a los ciudadanos, que estamos ya cansados de tanta promesa y tanta mentira, no ya electoral, sino todos los días del año; la gente está ya cansada de que aquí nos vengan a ofrecer infraestructuras gratis y hospitales para pasado mañana, cuando sabemos que ni se cumplen ni se hacen”, dice el procurador ribereño.

En otro orden de cosas, reparte a izquierda y derecha para criticar al PSOE y al PP por “polemizar” sobre algo tan sensible como es la creación de empleo y la supuesta pérdida de un proyecto de creación de 70 nuevos puestos de trabajo en Aranda al haberse desviado la inversión prevista por una empresa metalúrgica a otra operación de la compra de la factoría leonesa de Vestas, con el beneplácito de las administraciones central y regional. “La responsabilidad es de todos, no del PP, sino también del PSOE, y lo que no vamos a tolerar es que estos dos grandes partidos, que se han dedicado a tirarse los trastos el uno al otro a la cabeza, polemicen con algo tan serio como es el futuro y el trabajo”, asevera Delgado.