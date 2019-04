Un clamor de 12.000 nombres y apellidos por la Sanidad

Defender la asistencia sanitaria de la comarca ribereña ante el deterioro que comenzó con el concurso de traslados en el mes de octubre es el objetivo en el que hace apenas cinco meses se empeñó una ciudadana arandina que ha conseguido el apoyo de 12.000 firmas enviadas ya a las principales instituciones y organismos responsables de la sanidad de Aranda y la Ribera y de Castilla y León.

Impulsada por la falta de pediatras que sufrieron los centros de salud en el mes de octubre Sara Esteban inició esta campaña que ha culminado a finales de febrero enviando todos los apoyos mencionados al grito de auxilio frente a la falta de especialistas en el hospital de los Santos Reyes, la ausencia de médicos que cubran las urgencias de atención primaria y la supresión de estas urgencias de pediatría en la mañana de los sábados, la falta de un plan de contingencia que palíe los cierres intermitentes de este servicio, la mala gestión que deja sin coordinar la Atención Primaria y la Especializada, así como contar con plantillas orgánicas que no se ajustan a las necesidades reales. Por eso, junto a la denuncia de las deficiencias que sufre la sanidad, esta ciudadana agradecía el esfuerzo del personal sanitario. También advierte a la población ribereña de que lo peor puede estar por llegar. “En Aranda de Duero y su comarca se vive una situación sanitaria de emergencia debida a la fuga de especialistas, pediatras y médicos de Atención Primaria que vivimos desde hace meses. La carencia y continua rotación de profesionales no es nueva, se viene arrastrando desde hace años, pero se torna insostenible cuando se produce un concurso de traslados”

En el acto de presentación pública de estas 12.000 firmas también ha vuelto a escucharse la petición de dimisiones: a las del consejero de Sanidad, el gerente de Atención Primaria y la directora médica del nuevo equipo de la GerenciaPprovincia también se suman ahora la petición dimisión del gerente en funciones del Hospital de los Santos Reyes y la dirección de Enfermería. La promotora de la recogida de firmas ha expresado su convencimiento de que estos cargos deberían contar previamente con experiencia de aquellos sectores y situaciones que van a tener que gestionar. “Que conozcan realmente y de primera mano cómo se trabaja en los centros de salud y los hospitales, porque solo viviéndolo desde dentro se puede cubrir y atender las necesidades, tanto de los profesionales como de los usuarios. Y lo segundo es que tengan ganas de solucionar los problemas reales que en estos centros se viven día a día.”

Público presente en la presentación a los medios de comunicación de las 12.000 firmas a favor de la sanidad en Aranda y la comarca / Cadena SER

Esta presentación ha tenido el respaldo de la Coordinadora por la Sanidad de Aranda y la Ribera, cuya representante Sofía Plaza sigue alertando de que ahora mismo la asistencia sanitaria en la comarca vive una situación especialmente alarmante, en la que “se está desmembrando la sanidad pública”. Y advierte de que reclamar lo que en justicia necesita la comarca no puede utilizarse como argumento de que se esté ahuyentando a los profesionales. “Médico que viene aquí les hacemos sentir como en su casa, lo puede decir el personal que está trabajando en el Santos Reyes y que trabaja en los dos centros de Salud. Que no nos digan que por salir a pedir lo nuestro echamos a la gente. Eso no es cierto.”

Desde la coordinadora confirman que trabajan para convocar una nueva manifestación durante el mes de mayo, pero han solicitado tiempo para encajar todos los detalles en una época tan complicada políticamente como esta que coincide con periodos electorales. Además han convocado a los partidos políticos a un encuentro el próximo 6 de mayo para que den a conocer sus propuestas para mejorar la asistencia sanitaria.