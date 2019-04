Alfonso Guerra: "No es comprensible que se vaya a desperdiciar una capacidad como la de Javier Fernández"

Alfonso Guerra presenta este miércoles en Oviedo su libro La España en la que creo. En defensa de la Constitución, un ensayo en el que reflexiona sobre la situación política actual en España y la fragilidad de la que adolece nuestra democracia. El concepto de patria, la Constitución, los separatistas catalanes, las primarias o Pedro Sánchez ocupan el análisis del que fuera todopoderoso número dos de Felipe González. En Hoy por Hoy Asturias hemos hablado con él, del libro y de otras cosas.

Presenta el libro, este miércoles a las ocho en el Club de Prensa Asturiana. Allí estará acompañado por el presidente asturiano, Javier Fernández. Para él, Guerra ha tenido palabras de elogio, cree que con la marcha de Fernández “la izquierda española pierde a un estadista extraordinario, por eso no es comprensible que después de las elecciones se vaya a desperdiciar una capacidad como la del presidente asturiano”. Este apoyo tan estrecho de Guerra a Fernández no es nuevo, ya en su día afirmó que fue“el único de los barones regionales del PSOE que no se amilanó a la hora de defender la abstención del partido para que gobernase Mariano Rajoy”.

No se puede tener en Asturias a Alfonso Guerra y no preguntarle por José Ángel Fernández Villa. No en vano fue, en su día, uno de sus más grandes valedores, además de representante y defensor del guerrismo en aquellos debates, que cada poco tiempo convulsionaban al Partido Socialista. Sobre el devenir del líder sindicalista en delincuente condenado por apropiación de los fondos de su propio sindicato, Guerra habla de “tragedia”, más cuando recuerda que era un líder minero “con una gran solvencia que, al menos aparentemente, vivía en la pobreza, era un síndrome de Diógenes. No entiendo cómo ha podido vivir tan pobremente y tener tanto dinero guardado de una procedencia tan fea”.