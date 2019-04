Del Olmo: "Dos entrenadores mexicanos me dijeron que no porque cobraban poco"

El Real Oviedo sigue peleando por meterse en los puestos de play-off de ascenso a la Primera División después de tres temporadas en las que se ha quedado a las puertas. Con Juan Antonio Anquela los azules están aún en la batalla, aunque tal y como ha reconocido el responsable del Grupo Carso Joaquín del Olmo, el encargado del banquillo podría haber sido otro.

Del Olmo, mano derecha de Arturo Elías, habló con los compañeros de ESPN y explicó que sondeó a varios técnicos mexicanos pero, por diferentes razones, ninguno acabó en el banquillo carbayón: "He intentado traer entrenadores. Dos me dijeron que no porque cobraban muy poco aquí. Yo les invitaba a que se la jugaran. Que vinieran a hacerse una carrera también".

Escucha las palabras de Joaquín del Olmo

"Mi presupuesto es el que tengo y no puedo gastar. Ellos creen que porque está detrás Arturo Elías hay dinero, y no. Tengo un límite y hasta ahí", anaiizó el responsable del Grupo Carso en Oviedo.

Lo que le habría gustado al mexicano era poder contar con muchos jugadores de primer nivel de su país y aprovechó la ocasión para explicar la razón por la que aún no ha podido hacer esa apuesta: "He intentado traer jugadores mexicanos pero estamos lejos del alcance de traer uno bueno. Sí puede venir, pero no uno que sea bien recibido".

A día de hoy el Real Oviedo cuenta en su plantilla con el internacional mexicano Oswaldo Alanís, para quien tuvo palabras Del Olmo: "Oswaldo ha tenido los pantalones bien puestos para venir a jugársela. Está arriesgando muchísimo. Tuvo una mala experiencia en el Getafe con su contratación y aquí se la vino a jugar. Y además es un estraordinario ser humano.

Por último quiso gradecer a Alanís su apuesta por el Oviedo a pesar de ofertas muy superiores: "Ha tenido esa valentía y a los 30 años, ojo que no es joven. Tenía ofertas de la MLS de muchísimo dinero y se la ha querido jugar con nosotros. Y ojalá ascendamos para poder pagarle un poco lo que él está sacrificando".

Respuesta de Oswaldo Alanis sobre las ofertas en verano

Sobre las opciones que tuvo en verano habló hoy precisamente Alanís, que quiso dejar de lado el pasado para centrarse en el día a día en Oviedo: "Si se dieron por ahí situaciones tanto en la MLS como México. Y otros países también como sudamérica. Pero estamos aquí, estamos contentos. Al final decides lo que más te conviene, que te va a aportar y que va hacia lo que tienes de sueño".