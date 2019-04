Carlos Martínez: "Me ha sorprendido la rivalidad tan fuerte que hay aquí"

El lateral del Real Oviedo Carlos Martínez, más conocido en el mundo del fútbol como ‘Txarly’, ha sido el protagonista de la semana en SER Deportivos Asturias. El navarro se encuentra en una temporada diferente para él porque es la primera que está fuera del club de su vida, la Real Sociedad, equipo al que llegó siendo cadete y donde disfrutó de tres temporadas en Segunda y ocho en Primera, incluyendo su debut en Champions League en la campaña 2013/2014.

“Recuerdo que De la Bella y yo nos mirábamos mientras sonaba el himno como diciendo: ‘¿Qué hacemos aquí?’ Es un momento espectacular”, comentaba el defensa sobre esos encuentros en competición europea.

Escucha la entrevista íntegra aquí

En San Sebastián también tuvo momentos difíciles como esa lesión de rodilla que le tuvo ocho meses apartado de los terrenos de juego. Allí coincidió con grandes futbolistas entre los que destacaban Griezmann, Canales, Odriozola, Claudio Bravo, Íñigo Martínez, Agirretxe o Xabi Prieto. Junto a este último, con el que compartió tantos buenos momentos en esa banda derecha de Anoeta, puso punto y final a su etapa en la entidad donostiarra el pasado verano: “Fue complicado salir. Tuve la suerte de despedirme el mismo día que Xabi. Fue un día muy emotivo e inolvidable”.

“Mucha gente pensó que, siendo navarro, iba a ir a Osasuna. Se dio la opción de venir al Oviedo y mi familia y yo estamos encantados. Es un equipo cerca de casa y con aspiraciones”, añadió Txarly.

Ahora está viviendo una nueva experiencia para él, de la que dice estar disfrutando a pesar de que las lesiones no le han permitido tener toda la continuidad que le hubiese gustado: “Tengo claro que volveré a Donosti cuando deje el fútbol. Me gustaría seguir jugando unos años más. Hice 33 y me encuentro bien. Me gusta levantarme y poder ir a entrenar. Si el cuerpo me dice algún día que ya basta le haré caso, pero por ahora la cabeza está bien y tengo ganas de seguir. Tengo este año de contrato y me gustaría continuar la temporada que viene. Estoy muy a gusto, pero eso ya es otra historia”.

Hace unos días se produjo la salida de Ángel Martín González de la secretaria técnica del club ovetense y la llegada de Michu en su lugar. Un relevo en los despachos que el lateral valoró de la siguiente manera: “Con Ángel hablé antes de venir, pero durante la temporada no hemos tenido mucho trato. Me alegro de que haya tenido una buena oferta personal. Contra Michu he jugado bastantes veces, una de ellas en Segunda B, que también estaba Adrián López. Conoce bien el club, seguro que se va a adaptar pronto y hará su trabajo fenomenal”.

La actualidad del conjunto azul viene marcada por el parón de la competición este fin de semana donde sumará los tres puntos del Reus. “A la vuelta empezará el sprint final, que será corto y duro. Pero tenemos muchas ganas de que llegue y empezar con los tres puntos en casa”.

“Nereo es fuerte. Son cosas del fútbol. Si ponemos en la balanza lo que nos ha salvado y los errores, tendríamos que agradecerle mucho. Es un fallo que le puede pasar a cualquiera”, destacaba nuestro protagonista sobre el despiste del portero argentino ante Las Palmas que propició el empate final.

Carlos Martínez sabe lo que es afrontar partidos de máxima tensión como aquellos derbis vascos entre la Real Sociedad y el Athletic de Bilbao que, según admite, poco se parecen a los que ha conocido de cerca este año tanto en Oviedo como en Gijón: “Me sorprende la rivalidad que hay aquí tan fuerte. Allí las aficiones están acostumbradas a juntarse en el casco viejo para tomar unas cañas. Y eso aquí es inviable. Está bien tener una rivalidad, pero con ciertos límites”.

Por último, el tolosarra destacó que tiene preparada su particular celebración para festejar el primer tanto con la elástica carbayona. Una historia que viene de atrás cuando en la Real se le pidió a cada jugador que escogiese una canción para poner en la megafonía del estadio en el momento que anotasen un gol. Txarly se decantó por ‘Ave María’, de David Bisbal: “Tuve muchas críticas por ello, pero no me afectan. Con mis pintas se pensaban que me gustaban otras cosas, pero no. Si meto un gol en el Tartiere ya me han dicho que tengo que hacer la patada en el aire. La hago, no tengo ningún problema”, afirmaba el navarro entre risas.