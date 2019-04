El 22% no marca la equis solidaria en la casilla 106

Una veintena de organizaciones sociales de Burgos animan a marcar la casilla 106 en favor de proyectos de interés social en la Declaración de la Renta al 22% de contribuyentes que no pone la equis en ninguna de las dos casillas que distribuyen el 0,7% de los impuestos entre las oenegés y otro tanto a la Iglesia Católica. Aunque la provincia de Burgos está 9 puntos por encima de la media nacional de contribuyentes que marcan las 2 casillas (105 y 106) y 11 puntos por debajo entre quienes no señalan ninguna, el año pasado se perdieron 746.000 € que podrían haberse destinado en buena parte a proyectos sociales, según señala Verónica Ibáñez, portavoz de la Coordinadora de Oenegés de Burgos. El porcentaje de contribuyentes que pone la equis solidaria es de casi el 64% en Burgos frente al 55% a nivel nacional, siendo la provincia donde más se aporta de Castilla y León en términos relativos. También donde menor número de personas que no marcan ninguna de las dos casillas, el 22%.

Personas mayores, con discapacidad, enfermos, mujeres, jóvenes, migrantes o afectados por adicciones, son los principales colectivos que se beneficiaron de la mayor parte de los más de 3 millones que correspondieron a la provincia de Burgos de la asignación tributaria de fines sociales e iglesia en 2018. Como ejemplo, en la presentación de la iniciativa solidaria de las oenegés, testimonios de personas que se benefician del trabajo de estas entidades humanitarias. Frederik es un nigeriano de 26 años, huyó de su país porque su vida corría peligro, los paramilitares quemaron su tienda de informática, recorrió Africa durante meses hasta llegar a España, lleva 9 meses en BU y está en el programa de acogimineto de refugiados de ACCEM. Andrés es de Pradoluengo, fue feriante, vivió de albergue en albergue, era policonsumidor de drogas y ludópata. En 2010 conoció el Centro de Integración Social de la Fundación Lemes y pudo abandonar sus adicciones y recuperar a su familia. Raúl explica que gracias las aportaciones que llegan a su asociación APACE desde la casilla solidaria se pueden financiar programas muy avanzados en favor de personas como él, con parálisis cerebral.

Y así, la asociación de ayuda contra la drogadicción, ACLAD, contra el cáncer, AECC, de enfermos de riñón, ALCER, AMYCOS, Burgos Acoge, Parkinson Burgos, Cáritas, COCEDER de apoyo a la población rural, Fedisfibur, el Comité Antisida, Cruz Roja, Centros juveniles Don Bosco, Juan Soñador, Secretariado Gitano, Plena Inclusión, Pro salud mental PROSAME, la Unión Gitana y muchas más entidades se benefician de la solidaridad de quienes deciden marcar la equis solidaria en su declaración de la renta. Porque, como suelen repetir las oenegés: 'no pagas más ni te devuelven menos'.