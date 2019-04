Herrera defiende el modelo autonómico en la inauguración de 'Atempora'

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha defendido hoy la bondad de las autonomías en España, que ha calificado de “una de las novedades importantes de la democracia española actual” de la que “no hay que abdicar ni dar marcha atrás ni hacer recentralizaciones”. En su discurso en la inauguración de la exposición ‘Atempora’, de cerámica de Castilla-La Mancha desde hace 6.000 años, Herrera ha insistido que la España del siglo XXI “se construye colaborando, cooperando entre autonomías, no creando nuevas fronteras”.

En ese sentido, ha destacado acuerdos que se han alcanzado entre las autonomías y la administración general del Estado en materia de financiación autonómica, políticas europeas o aspectos culturales. Para Herrera, comunidades como Castilla y León o Castilla-La Mancha no deben tener “ningún complejo de inferioridad” porque tienen una gran historia y patrimonio cultural, pero “lo mejor está por venir”. A la historia en común de “las dos castillas” se ha referido también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que en el mismo acto ha recordado que ambas han sido “protagonistas como columna vertebral en buena parte de la historia de España”.

Tras afirmar que ambas comunidades no quieren ser más pero tampoco menos que ninguna otra autonomía, García Page ha asegurado que no quieren ser autonomías “para arrojar ningún blasón ni bandera a nadie, sino por orgullo y para no ser menos que nadie”. García Page ha defendido también la importancia del “hecho religioso católico”, sin el que ha asegurado que “no se entienden la cultura española y su realidad”.