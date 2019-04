El Ayuntamiento pide celeridad a la Junta en la tramitación de los expedientes de Renta Mínima

Desde la Delegación de Derechos Sociales se pide a la Junta de Andalucía celeridad en la tramitación de la Renta Mínima de Inserción Social, que regula una prestación económica orientada a la erradicación de la marginación, la desigualdad y a la lucha contra la exclusión socia y que incluye un itinerario a través de un Plan de inclusión sociolaboral establecido por el gobierno autonómico en 2018. La renta mínima oscila entre los 419 y los 779 euros mensuales durante doce meses prorrogables.

Según ha informado el delegado de Derechos Sociales, Álvaro Carreño, desde el pasado año 235 familias han solicitado esta ayuda orientada a atender a las personas más vulnerables. “De esta cantidad, 142 no ha sido resueltas, y no se sabe si se van a otorgar o no, por lo que además de la incertidumbre, la situación de emergencia de muchos solicitantes se ve agravada con el paso de los meses”, ha señalado el responsable municipal. Desde 2018, en Ronda la Junta de Andalucía ha dado el visto bueno a 45 solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social y 48 han sido rechazadas. El edil ha señalado también que hasta el momento se ha dado una media mensual de veinte solicitudes tramitadas desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ronda. “Ante el gran número de expedientes sin resolver pedimos a la Junta de Andalucía celeridad con las gestiones y que se cumplan con los compromisos adquiridos”, ha afirmado Carreño.