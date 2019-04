Las peticiones de Stop Desahucios y los colectivos feministas para las elecciones

La plataforma 'Stop Desahucios Córdoba' ha presentado hoy sus peticiones de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, y también se ha adherido a las peticiones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para las generales del 28 de abril.

El colectivo recuerda que en 2018 se produjeron más de 600 desahucios en la capital, unos 900 en la provincia. Y que las instituciones públicas "no están tomando decisiones que traigan soluciones definitivas para las familias que sufren la falta de vivienda", ha explicado Rafael Castro, portavoz de la plataforma. Cuando deberían promover viviendas sociales y llegar a más acuerdos con los bancos, principales propietarios de las viviendas vacías. Piden "una mesa institucional con todas las administraciones con competencias en ello" para abordar definitivamente este problema.

También los colectivos feministas de Córdoba han leído hoy un manifiesto llamado 'Mujeres Primavera 2019' en referencia al 8M y las dos citas con las urnas de abril y mayo. Un manifiesto suscrito por 14 colectivos de la provincia y abierto a firmas y adhesiones que destaca que no darán sus votos a quienes desde cualquier administración quiere relegar a las mujeres a la desigualdad y a otro tiempo tras la avanzado. Además de hacerlo para no dar ese legado de desigualdad a "nuestra". Carmen Flores, del Forum de Política Feminista, ha leído este manifiesto en el que ha destacado que "Con nuestros votos no pondremos en los Ayuntamientos ni en los parlamentos a quienes quieren relegarnos a otros tiempos".