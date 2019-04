Cristina Roselló, segunda en la Copa de España de Triatlón de Media Distancia

La triatleta de Xàbia Cristina Roselló acabó como segunda clasificada en el “VI Nustriport Half de Sevilla by Zone 3”, primera parada de la Copa de España de Triatlón de Media Distancia.

Esta prueba, que puntuó para la Copa de España de Triatlón de Media Distancia, se celebró en Sevilla y contó con la participación total de 800 triatletas sumando mujeres y hombres.

Antes de la salida llovió bastante y la temperatura bajo algunos grados, por lo que la mayoría de los participantes optaron por no calentar el segmento de natación.

La xabiera se sintió cómoda nadando en el río Guadalquivir pero no tanto subiendo al pantanan, de donde salió en la quinta posición tras completar los 1900 metros.

Después de realizar una transición mojada y con barro para coger la bici. Empezó a rodar sintiéndose muy a gusto aunque las ráfagas de viento provocó algunos sustos. Lo malo vino después cuando a partir del km. 40 empezó la tormenta con fuerte lluvia y truenos, pero a medida que avanzaban los kilómetros fue empeorando el tiempo hasta que empezó a granizar.

La propia Roselló nos relata que, “en la vida lo había pasado tan mal, el granizo golpeándote a medida que avanzaba, el frío y dolor del hielo, era inhumano, por mi cabeza solo pasaba el hecho de abandonar, incluso me resguardé unos minutos en una gasolinera. Peró sabía que iba en tercera posición y como bien se dice "NO PAIN NO GAIN", así que volví a la bici y a seguir hasta terminar los 93 kilómetros”.

Mejoró el tiempo con el cese de la lluvia y la xabiera bajó de la bicicleta en la tercera plaza, lo peor ya lo había pasado. Aunque tuvo algunos problemas en la transición cuando no acertó a ponerse las zapatillas deportiva, al tener los píes super fríos. Recuperó buenas sensaciones en el kilómetro 6 y con un buen ritmo acabó los 21 kilómetros detrás de la gran triatleta, María Pujol.

La vencedora de la prueba femenina fue la local, María Pujol que acabó con un tiempo absoluto de 4:58.39.

La segunda clasificada fue, Cristina Roselló, que se entró 5 minutos más tarde. El tercer escalón del podio fue para la deportista balear Sonia Parente que acabó con un tiempo de 5:07.50.