El C. B. Elda - Bateig Piedra Natural digue dando la cara (71-42)

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural sumó una nueva victoria en la penúltima jornada de liga en el Grupo D de la Preferente valenciana de baloncesto sénior masculino al vencer (71-42) al ADESAVI B, único equipo al que no habían podido ganar esta temporada.

El equipo eldense comenzó el partido con bastantes cambios en su quinteto titular intentando revertir la situación que habían generado en el encuentro de la pasada semana en Onil y pronto se vio que los de Isidro Soria habían dado un vuelco mental con respecto al partido anterior.

Empezó con un ritmo totalmente diferente lo que les llevaba a través de su juego, a adquirir una ventaja en el desarrollo del primer cuarto de 11 puntos además de dar una buena imagen y gestionando bien el juego, aunque su tiro exterior no estaba demasiado acertado y el interior no daba sus frutos ya que querían finalizar en ocasiones muy debajo del aro lo que facilitaba la defensa a los de San Vicente. El 20-9 en el marcador no era real, ADESAVI estaba más metido en el partido que los verdinegros y proponía un juego muy duro debajo de canasta lo que les hacía pensar a los de Elda que les costaría bastante ganar el encuentro.

En el segundo cuarto, los visitantes se rehicieron creyendo que podían hacer daño, pero se sucedió un intercambio de canastas y las defensas primaron sobre los ataques. Los de Isidro Soria estaban dejando entrar en juego al rival y se marcharon al descanso con un empate a 10 puntos en el cuarto y no muy claras las ideas de los de Elda.

En la reanudación, el vestuario del C. B. Elda – Bateig Piedra Natural había rectificado pequeños detalles en cuanto a su ataque para comenzarlo con su pívot subiendo el balón lo que descentraba un poco su forma de defender esta situación. Además de que anotaban con tremenda facilidad y se notaba en el encuentro que los visitantes se estaban jugando no descender de categoría mientras que los de Soria continuaban sin demasiado acierto en el tiro, sembrando dudas en ataque añadiendo un juego insulso y poco creativo además de con poco ritmo distinto al que están habituados a llevar. Rectificaban una y otra vez en defensa, pero sin excesivo éxito.

Terminó el cuarto con un marcador de 46-37 a favor de los eldenses lo que les llevó a pensar que o comenzaban a defender más fuerte y correr en contrataque, o ADESAVI les volvería a hacer mucho daño como hizo en la primera vuelta de competición.

Todo fue un visto y no visto. El C. B. Elda salió a la pista jugando con mucho orden, defendiendo correctamente y su juego comenzó a fluir. Se vio otro partido totalmente distinto al que había estado realizando hasta ese momento y con este ritmo de juego muy pocos equipos habían podido doblegarles en toda la temporada y los eldenses se auto convencieron de que esta sería una ocasión más para poder ganar. Salidas en contrataque, rebote ofensivo, juego con orden ante la alternancia defensiva que quería imponer el equipo de San Vicente tras tiempo muerto. En esta ocasión, en lugar del tercer cuarto bueno que habitualmente realizaban, sucedió en el último periodo en el que endosaron un parcial de cuarto de 21-5 a ADESAVI lo que los llevó a que, durante los últimos minutos de encuentro, no les quedase más remedio que resignarse ante una dura derrota y un descenso de categoría.

Desde el C. B. Elda quieren “resaltar las despedidas de algunos de los nuestros ante nuestra afición que de nuevo vino a vernos y en mayor medida cada encuentro” y como diría Susana Herrera, presidenta del club,” lástima que se acabe la temporada en la próxima jornada ya que habíamos ilusionado de nuevo a mucha gente con nuestro año de baloncesto. Al final no ha podido ser tener opciones de ascenso en la última jornada venidera ya que nuestro rival directo ganó también su partido y se acabó nuestro sueño, pero nadie puede quitar nada del trabajo que han hecho estos jugadores durante toda la temporada y cambiar mentalmente de una dinámica perdedora de otros años, creerse que de veras podíamos ascender como así ha estado a muy poquito de suceder.

Isidro Soria también ha querido “dar la enhorabuena a todos, pero como normalmente les digo, esto no ha acabado todavía. Hay que poner la guinda de este pastel y eso se realiza con trabajo en la última semana de competición”.

El C. B. Elda – Bateig Piedra Natural cerrará la competición el próximo sábado cuando a las 20:00 h visiten el pabellón de la Universidad Miguel Hernández de Elche para medirse al C. B. Ilicitano EDIMAC Verticalsolution, antepenúltimo clasificado.