Manolo Pastor: "Queremos seguir contando con Mateo y reforzar la plantilla"

A caballo entre el final de la competición liguera en la División de Honor Plata de balonmano femeninoy el comienzo de la Fase Zonal del Campeonato de España de balonmano femenino juvenil, el presidente del C. Bm. Fem. Elda, Manolo Pastor, ha pasado por los micrófonos de Radio Elda – Cadena SER para intervenir en el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó donde ha mostrado su satisfacción por la magnífica temporada que ha hecho el Elda Prestigio de la mano de Antonio Mateo destacando las brillantes prestaciones que ha dado un vestuario que a principio de temporada no hacía pensar en este desenlace final donde el primer equipo del club ha quedado tercero en el Grupo C de la División de Honor Plata con los mismos puntos que el segundo y a tan solo uno del primero “a pesar de que nuestra intención únicamente era la de mantener la categoría”.

Manolo Pastor, Pte. del Bm. Fem. Elda / Cadena SER

Sobre este particular, Manolo Pastor ha reconocido, aunque a principio de temporada podría haber alguna duda sobre la llegada de Antonio Mateo y José Miguel Cantos al banquillo de un equipo femenino tras haber estado siempre en el masculino, que ya han empezado las conversaciones con el cuerpo técnico para ver la posibilidad de seguir contando con sus servicios de cara a la próxima campaña donde también, según el presidente, se va a reforzar el equipo “ya hemos contacto con algunas jugadoras sin volvernos locos pero siendo conscientes de que las pretensiones para la próxima temporada serán más ambiciosas”. Pastor ha querido hacer hincapié en que “muchas veces no nos damos cuenta de que en casa y en las cercanías también tenemos calidad que debemos tener en cuenta”.

Del mismo modo, el mandatario del club de balonmano femenino de Elda se ha referido al trabajo realizado por esos mismos técnicos al frente del equipo juvenil que este fin de semana disputa la Fase Zonal del Campeonato de España en Benalmádena (Málaga) resaltando “el encaje de bolillos que han tenido que hacer para combinar la actuación de jugadoras juveniles con su equipo con el senior”.

Después de que hace algunas fechas el presidente de la Asociación de Amigos del Balonmano de Elda (ADBelda), Julián Gil, hubiera manifestado su deseo de que las relaciones con los clubes de balonmano femenino y masculino de la ciudad fueran mejores, Manolo Pastor ha asegurado que “la relación con ese colectivo es normal” asegurando que si no han estado presentes, a nivel de club, en las dos últimas actividades que ha organizado la ADBelda “ha sido porque nos lo comunicaron oficialmente con muy poco tiempo de antelación y nuestros equipos ya tenían fijados los horarios de sus partidos oficiales”. Además, no ha garantizado la presencia de los equipos del club en el Torneo Internacional de Elda donde, Pastor ha asegurado, “nosotros pagamos por la inscripción, lo mismo que cualquier otro equipo que venga de fuera”.