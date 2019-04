El Recre necesitará una fuerte ampliación de capital si asciende

La pasada semana, tuvo lugar en la sede de la Liga de Fútbol Profesional una reunión preparatoria para el fútbol profesional, a la que estaban invitados los clubes de Segunda B, como teóricos aspirantes a ascender a Segunda División. En dicha reunión, estuvo presente el gerente del Recreativo de Huelva, Carlos Hita y llevó la voz cantante Luis Gil, actual director de Competiciones de La Liga y antiguo gerente de la AFE.

De este encuentro se sacaron varias conclusiones claras para el Recreativo, que no son necesariamente positivas. El club no cumple actualmente con los ratios que se exigen a nivel económico, tanto en Segunda División como en Segunda División B. A día de hoy, la aplicación de la normativa es laxa en Segunda B, pero no lo es en la categoría de plata. Por ello, en caso de ascenso, el club onubense se vería obligado a realizar una fuerte ampliación de capital privado. Dale al Play!