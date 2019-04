El Espacio Palmera Montero acoge por segundo año un encuentro sobre bienestar en la infancia

La delegada de Juventud del Ayuntamiento de Irun, Mónica Martínez, junto con la responsable técnica del departamento, Eunate Encinas han informado que a partir del 11 de abril estarán abiertas las inscripciones para participar, el próximo sábado 4 de mayo durante todo el día en el Espacio Palmera Montero Gunea, en la segunda edición del encuentro sobre bienestar en infancia organizado por el servicio de Juventud.

“Con la firma de GazteArtean, seguimos apostando por hacer el ejercicio de divulgación en cuestiones relacionadas con la infancia y que iniciábamos el pasado año con una jornada que tenía lugar en el marco de la celebración de la Declaración de los Derechos de los niños y niñas”, explicaba Mónica Martínez.

En esta ocasión “ponemos el foco en temas esenciales para el acompañamiento en el desarrollo de nuestros hijos e hijas y lo hacemos con la participación de grandes expertas. Serán tres conferencias dirigidas a los padres, madres y personas con responsabilidad educadora y un taller-actuación para toda la familia, con la música y los instrumentos reciclados como protagonistas”, confirmaba la delegada. La jornada contará con servicio de guardería para edades de 3 a 8 años y almuerzo en familia. La participación en el encuentro es gratuita y es necesaria la inscripción previa a través de www.irun.org, también para apuntarse al servicio de guardería. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción. El programa es el siguiente:

Moderadora Maider Aizpurua Cuesta (Creadora del programa Lurmaitte).

Horario:

9:45 Recibimiento (las familias llevaran a los niños/as al Haurtxoko)

10:00 Presentación

10:15 Educar en el asombro, Catherine L'Ecuyer

12:00 Pausa

12:30 ¿Cómo poner límites de manera respetuosa? Pilar Seminario

13:30 Descanso para comer

14:45 Disciplina Positiva , Camino Mateo (Kamynando)

16:30 Trakamatraka, concierto didáctico y taller con instrumentos de material reciclado.

EDUCAR EN EL ASOMBRO, Catherine L´Ecuyer

Catherine L'Ecuyer es canadiense, afincada en Barcelona y madre de 4 hijos. La revista suiza Frontiers in Human Neuroscience publicó el artículo, “The Wonder Approach To Learning”, que convierte su tesis en una nueva hipótesis/teoría de aprendizaje. En 2015, recibió el Premio Pajarita de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes por promocionar la cultura del juego en los medios de comunicación. Fue invitada como ponente ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados de España, asesoró al Gobierno del Estado de Puebla en México para una reforma de la educación infantil y formó parte de un grupo de trabajo para el Gobierno de España sobre el uso de las tecnologías entre menores. Es autora de Educar en el asombro (23ª edición), publicado en ocho idiomas, considerado según la revista Magisterio, “bestseller educativo de los últimos años”. También ha publicado Educar en la realidad (8ª edición), sobre el uso de las nuevas tecnologías en la infancia y en la adolescencia. Su blog lleva más de un millón de visitas y su contribución al proyecto educativo "Aprendemos Juntos" (BBVA-El País) ha recibido más de 10 millones de vistas en redes y ganó el Google YouTube As Leaderboard, por ser el tercer video más visto y compartido en YouTube. Colabora actualmente con el grupo de investigación Mente-Cerebro de la Universidad de Navarra y es articulista para El País.

En definitiva es una de las voces más respetadas en el mundo de la educación en la actualidad. Catherine propone una educación basada en el desarrollo de la creatividad y de la sorpresa, en un mundo frenético y exigente, donde estamos sobreexpuestos a tantos estímulos, muchos de ellos vacíos.

¿CÓMO PONER LÍMITES DE MANERA RESPETUOSA? Pilar Seminario

A menudo oscilamos entre una forma de educar autoritaria en un extremo, quizá el modelo que recibimos, y en el otro una permisividad muchas veces fruto de querer hacerlo de manera diferente pero quizá sin referentes claros. Entre estos dos extremos hay formas más saludables de acompañar el proceso evolutivo de nuestras/os hijos/as. En esta charla abordaremos el tema de los límites, como por ejemplo ¿es necesario poner límites a nuestras/os hijas/os? ¿qué tipo de límites? ¿cómo y cuándo? Nos centraremos en la primera etapa de la Infancia, hasta los 6-7 años. Pilar Seminario es maestra, psicóloga y madre, especialista en promoción de la salud y prevención infantil.

DISCIPLINA POSITIVA, Camino Mateo

¿Por qué disciplina positiva? Presentación. Retos diarios de la crianza. ¿Cómo desarrollar habilidades socioemocionales en la familia de forma respetuosa? Camino Mateo es técnica en Educación Infantil, Graduada en Maestro de Infantil, Experta en Desarrollo Infantil y necesidades de apoyo educativo. Además, es educadora certificada en Disciplina Positiva para el aula, para familias y en Primera Infancia 0-6 años.

TRAKA MATRAKA , ESPECTÁCULO Y TALLER

Se trata de un concierto didáctico donde se mezclan las artes de calle y la música para enseñar los instrumentos musicales hechos con material reciclado, conceptos musicales, etc. para terminar con un taller de creación de instrumentos para todos.

La actividad estará dirigida por Jon Urrutia, profesional con estudios de guitarra y violín, educación musical y antropología.