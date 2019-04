Reyes acusa al PP de robar a los jiennenses 272 millones de euros

A pocas horas del inicio de la campaña electoral de las próximas Generales, el secretario general del PSOE en la provincia, Francisco Reyes, ha explicado que, a pesar de la coincidencia de fechas con la Semana Santa, "el partido seguirá trabajando con la misma intensidad".

Reyes ha respondido a las declaraciones realizadas durante la visita que el candidato popular a la presidencia del Gobierno español, Pablo Casado, realizó el pasado domingo en las que aseguraba que el Partido Popular apoyaría a la agricultura, afirmando que hay que tener "la cara muy dura para hablar de compromiso después de habernos metido la mano en la cartera y robarnos más de 272 millones de euros a la provincia".

El secretario general en la provincia se pregunta "cómo puede Casado hablar del campo y el mundo rural cuando el PP llevó a cabo la supresión de las ayudas a los agricultores que recibían menos de 200 euros de subvención y propició la subida de las más altas". Y añade que el Partido Popular "eliminó ayudas acopladas al olivar y no permitió que el cultivo de pendiente tuviera acceso a ninguna de ellas, por lo que en la actualidad hay 80.000 olivareros en la provincia más pobres desde que el Partido Popular llevó a cabo su reforma".

Con respecto a la política municipal, Reyes ha expresado que es "necesario que el alcalde de la capital, Javier Márquez, salga más del Ayuntamiento para ver que la ciudad es grande". Afirma que Márquez "no sale de su despacho y no conoce la realidad de esta ciudad porque no le gusta ser alcalde de Jaén y por eso se ha presentado al Senado, cogiendo el camino de su predecesor en el cargo".

También se ha referido al tranvía y al proyecto de la Ciudad de la Justicia, afirmando que el PP ha "engañado a los jiennenses" con el sistema tranviario y que los terrenos que ahora quieren dedicar a "un proyecto reducido de Ciudad de la Justicia", eran los "tan demandados para la construcción de un instituto".

Reyes ha anunciado que desde el PSOE harán "una campaña en positivo" y ha animado a la gente a salir a votar y "no confiarse con las encuestas".