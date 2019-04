"El del sábado hay que afrontarlo como lo que es, un partido de rivalidad entre dos entidades distintas, sin más"

El Xerez DFC tratará de lograr este sábado en Chapín su cuarta victoria consecutiva, algo que no ha logrado hasta ahora, pero para eso tendrá que superar a un XCD que, aunque llega con la permanencia en el bolsillo, no le podrá las cosas fáciles a los de García Tébar.

Se enfrentan otra vez los dos Xerez de Tercera División. Llega el sábado un derbi que por las connotaciones evidentes que tiene, no es un partido más, aunque para el presidente del club que utiliza Chapín como escenario local, “es un encuentro de rivalidad que, hay que afrontarlo como lo que es, un partido entre dos entidades distintas”.

Rafael Coca espera que todo transcurra por los cauces normales de cualquier partido, aunque sabe que “los radicales seguirán de un lado o de otro, pero nosotros tenemos que dar ejemplo”.

El mandatario xerecista espera que su equipo siga en puestos de promoción hasta final de liga, pero es consciente de la dificultad que presenta esta competición: “Los que creían que esta Tercera División no iba a ser exigente ahora tendrán que recapacitar. Esta liga ha sido muy fuerte y fíjate el trabajo que nos ha llevado estar arriba”, recuerda.

Rafael Coca no quiere hacer cuentas en este tramo final, “prefiero ir partido a partido”, pero deja claro que para él “no sería un fracaso no jugar la liguilla. Dijimos cuando comenzó la liga que íbamos a luchar por estar tranquilos arriba, pero no lo planteamos como una obligación”.