Hidalgo (PSOE), "El pacto de todos contra el PSOE, en Jódar, ya está hecho"

María Teresa García, vice secretaria general del PSOE Jódar y candidata n.º 2, abría el acto con una intervención en la que se centraba en aspectos de la convocatoria nacional, destacando los logros del gobierno de Pedro Sánchez y las reiteradas convocatorias electorales, provocadas por la actitud de Podemos, “…Queremos el gobierno que nos devuelva la dignidad de las personas, tal y como ha hecho un gobierno socialista, Dentro de las limitaciones que ha tenido, sin mayoría en el congreso, para poder disponer. A pesar de eso, un gobierno socialista ha subido el Salario Mínimo Interprofesional a 900 €uros, le ha devuelto la dignidad es esas trabajadoras de la dependencia, a las que se la quitó Mariano Rajoy… Llevamos varios años, de forma reiterada, teniendo que ir a las urnas, algo a lo que no estábamos acostumbrados. Pero quiero refrescaros un poco la memoria, y deciros el porqué, ¿Por qué estamos yendo, continuamente, a votar? En el año 2.016 tuvimos que ir a votar de nuevo. Que no se nos olvide esto, porque Podemos prefirió que gobernará la derecha a que gobernará la izquierda, porque esta gente no son de izquierdas, esta gente son antisocialistas, odia que estemos en el gobierno…”.

A continuación, tomaba la palabra Antonio Jesús Díaz, secretario general de Juventudes Socialistas de Jódar (JJ.SS – Jódar) y candidato n.º 3, hacía balance de la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en la Moncloa, a las primeras medidas del gobierno de la Junta, además de hacer una llamada a la participación, para que no se den los datos tan baja participación de las anteriores elecciones autonómicas, “… Son los mismos que quieren desalojar a Pedro Sánchez, que con solo 84 diputados y 7 meses en el gobierno, ha hecho las mayores medidas sociales, que no ha hecho Mariano Rajoy en 8 años… No hemos visto nada del gobierno, Bonilla no está gobernando, Bonilla está esperando al 27 de mayo… Ha dejado entrever, un poco, por donde van a ir sus políticas. A sus amiguetes los ricos ya les ha quitado el impuesto de sucesiones, se ve que le molestaba mucho. Pero claro, al quitar el impuesto de sucesiones, la Junta de Andalucía deja de ingresar un buen dinero, y ese dinero hay que sacarlo de algún lado. Las tasas de las guarderías van a subir, congeladas 10 años, en 278 €uros, te llega la derecha, y te dice que hay que subirlas, - A mis amiguetes les he quitado el impuesto, tengo que sacarlo de cualquier lado - … No vale lamentarse después. Recuerdo que el 3 de diciembre, me llegaba un montón de convocatorias, en Jaén, Granada, Sevilla, vamos a manifestarnos porque está el ‘trifachito’, porque ha entrado la ultraderecha. No, la manifestación se hace el 28 de abril, en las urnas, llenando las urnas de votos…”.

Por su parte el Secretario General del PSOE de Jódar, candidato a la reelección, José Luis Hidalgo, se mostraba, especialmente, crítico con el voto en contra, de los grupos de la oposición, al presupuesto municipal, con partidas como las que van a permitir el cambio integral de todo el alumbrado público y la expropiación de los terrenos para la Residencia de Mayores. Llegando a anticipar el que da por hecho pacto de todos los partidos (IU-PP-Podemos y Ciudadanos), a nivel local, para arrebatarle al PSOE la mayoría en las próximas Elecciones Municipales, “… Votaron que no. Porque no he visto en todos los días de mi vida, una traición más grande a este pueblo. Están confesando, las derechas con la falsa izquierda, que quieren pactar, para quitarle la mayoría al PSOE. Está votando en contra de ese dinero para la Residencia… Estamos hablando de pactos, no solo voy a recordar ese pacto contra-natura del PP e IU, aquí en Jódar. Lo voy a recordar, y voy a decir que sigue ahí, que detrás sigue los mismos. Que no nos equivoquemos, que en cuanto pueda nos la hacen. Esto no es algo que diga yo, desde el 13 de febrero, esto, este que estaba antes en el PA y ahora se ha pasado a Ciudadanos, confesó que IU lo llamó, que se sentaron y que le propusieron ir todos juntos, en esa ‘pipirrana’… El objetivo es quitarle la mayoría al PSOE… Ya nos lo han dicho, y lo vamos a recordar, vamos a recordar que aquí no tenemos un ‘Trifachito’, aquí tenemos un ‘trifachito’ con unos que dicen que son de izquierdas y son más de derechas que los otros, y los otros que tal y los otros que cual, aquí tenemos a los Podemos-Ganemos por un lado, o ya veremos a ver el nombre que se ponen, la los de IU, a los de Ciudadanos y a los de PP, pero que ya están confesando que ya se han sentado todos, porque el objetivo es quitarle la mayoría absoluta al PSOE… Votar que no a los presupuestos, fue una manera clara para decir, que estamos preparando el pacto, que nos lo vamos a cargar todo… Lo que tenemos que hacer ahora es enterar a todo el pueblo…”.