Agustín Barroso, candidato a la alcaldía por Podemos: "Nuestro referente es José Luis Angulo"

El acto tenía lugar en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura con la asistencia de 60 personas, inscritos y simpatizantes del Círculo Territorial Podemos Jódar y solo 10 de los 19 integrantes de la candidatura. La mayoría de los ausentes, según explicaba el candidato, se encontraban desplazados en las diferentes campañas de emigración, otros por motivos personales.

La primera intervención corría a cargo del candidato n.º 5, Francisco Ruiz Alcalá, que leía un poema dedicado al pueblo y al partido.

A continuación, tomaba la palabra Isabel Montávez, responsable local de Podemos y candidata n.º 2, que proclamaba a José Luis Angulo como el verdadero alcalde de Jódar, “Antes de darle la palabra al verdadero alcalde que hasta ahora ha tenido Jódar, compañero José Luis Angulo. Compañero Angulo, orgullosas y orgullosos y con ganas de escucharte otra vez, como en los viejos tiempos”.

Angulo ocupaba la mayor parte del acto, y el protagonismo, con una extensa intervención con alusiones a distintos temas de la actualidad municipal y al proceso de confluencia, no culminado con Izquierda Unida, “Aquí no hay dos Podemos, ni tres, ni cuatro. Aquí hay un Podemos y la secretaria local de Podemos es la compañera Isabel.[...] Este acto, lo tengo que decir, con un poquito de dolor. A veces tenemos dolores físicos y nos tomamos un calmante y vamos pasando el tiempo. Se han tirado, los compañeros y compañeras, reuniéndose para culminar todos en una candidatura. No ha sido posible, pero no será imposible. Por lo tanto, nos hemos visto en la obligación de tener que presentarnos como Podemos Jódar. Posiblemente no hubiéramos ido si hubiéramos ido en una sola candidatura, como Podemos Jódar. Hubiéramos ido como Unidas Podemos o como Adelante Andalucía, pero bueno, aquí lo que hace falta es trabajar, aquí lo que hace falta es que sabemos quién es el adversario. Para mí el adversario no son mis camaradas de Izquierda Unida, no son mis compañeros. Para mí el adversario, y al que tenemos que quitar, de ese ayuntamiento, es al Partido Socialista”.

El ex-edil hacía referencia a alguna de sus gestiones al frente del ayuntamiento durante 16 años, concretamente, el pago a los trabajadores, “Me decían, los otros días, dos trabajadores del ayuntamiento, 'Mira José Luis, contigo, es verdad que en algún mes teníamos algo de retraso en los pagos. Pero con este es que no sabemos si vamos a pagar (cobrar)'”.

También hacía referencia a uno de los temas recurrentes, durante los últimos meses y años, la Residencia de Mayores, sumando un nuevo argumento, “No esperéis que éste ponga la Residencia en marcha [...] Allí (en el Pilar de la Dehesa) hay 100 millones de pesetas invertidos. Después de romper y de llamar veinte mil veces a la puerta de la consejera de Igualdad y de Bienestar Social, doña Micaela Navarro… Decía en el capítulo de inversiones no tenemos ni un céntimo. Claro para Jódar. Vosotros, ¿creéis que Jódar no tenía que tener esa Residencia en marcha? Pues no la tiene. ¿Sabéis por qué? Porque si la Residencia de Jódar se pone en marcha, la de Bedmar, nuestros compañeros, nuestra gente mayor que necesita estar en una residencia, no iría a la de Bedmar. Y eso le sentaría muy mal a ‘Paquito Reyes’…”.

En cualquier caso, durante toda su intervención, ofrecimiento permanente para ayudar y colaborar con la candidatura de Podemos, "A mí me vais a tener, pero para esto, para ayudar. Yo no vengo con ningún tipo de interés. Hasta ayer mismo se decía que yo iba en la candidatura. Hace cuatro años que dije que no y ahora digo que no, y diré que no. Pero eso no evita, ni me va a quitar que yo esté al lado de los míos, para luchar y ponerme al frente con vosotros”.

MOmento de la intervención del candidato a la alcaldía por Podemos, Agustín Barroso / Antonio Plaza

Por su parte, el candidato a la alcaldía, Agustín Barroso, dejaba claro, desde el inicio de su intervención, que su referente político es José Luis Angulo, “Políticos como José Luis (Angulo) nacen cada 50, 60 o 100 años. Entonces, lo único que podemos hacer es aprender de él. Otra cosa no podemos hacer. Y por eso lo vamos a tener a nuestro lado, claro. [...] Quiero terminar esta presentación, haciendo una mención especial a nuestro referente político en Jódar, tenemos la suerte de contar, entre nosotros, con el compañero José Luis, que sé, que aunque no vaya en la candidatura, será parte importante de ella, y será nuestro referente político”.

Candidatura

1. Agustín Barroso,

2. Isabel Montávez,

3. Justo Morillas,

4. Manoli Blanco Moreno,

5. Francisco Ruiz Alcalá,

6. Lorena Bódalo,

7. Antonio Sánchez Herrera,

8. Loli Barroso,

9. José Vílchez,

10. M.ª José García,

11. Antonio García,

12. M.ª Isabel Padilla,

13. Antonio Jesús Herrera,

14. Loli Barroso Parra,

15. Juan Cazorla,

16. Sebastiana García,

17. Andrés Ruiz.

Suplentes

18.- M.ª Paz López,

19.- Pedro López.