Juan López denuncia que el PSOE censura y manipula los pregones

Juan López, coordinador local de Ciudadanos, abordaba, en la primera parte de su comparecencia, “… Lo que está consiguiendo Ciudadanos a nivel nacional y autonómico…”.

En ese sentido, López suscribía los argumentos de su líder nacional, señalaba que, “… Desde Ciudadanos no podemos permitir un pacto de gobierno de Pedro Sánchez, contra la constitución, con separatistas, pro-etarras e independentistas… Arruinando España, y permitiendo un golpe de estado…”.

En clave local, López retomaba su posicionamiento, con el voto en contra a los presupuestos municipales de este año, recriminado unos días antes en una asamblea del PSOE por el alcalde, “… Dice que hay dos motivos para votar el presupuesto a favor, uno es el alumbrado público y otro es la Residencia de Ancianos. Nosotros votamos que no, y lo remarco, que no al presupuesto de Jódar, porque tiene aspectos que podrían, por separado, ser positivos para nuestro pueblo, pero engloba muchísimos aspectos en los que tenemos que decir un rotundo no. En cuanto a alumbrado público, una buena pregunta sería, que si el ahorro que va a tener el pueblo al cambiar el alumbrado, ¿Va a hacer que paguemos menos impuestos?, o ¿Dónde se va a utilizar ese dinero?. Y en la Residencia de Ancianos, que vamos a ver cuándo se hace, no entendemos porque se hace ahora, si desde el año 2.016 (28 agosto 2.015) está desafectado por educación… ¿Por qué se hace ahora? Y sobre todo, los 80 puestos de trabajo, ¿Cómo se van a repartir?...”.

También se refería el pago a los trabajadores municipales, e incluso llegada a afirmar que el equipo de gobierno manipula y censura los pregones, “… Los trabajadores, en general, sí que están cobrando con más regularidad, que antes no existía. Hay proveedores que cobran con algo más de regularidad, pero sí que hay proveedores que no cobran con la misma regularidad, sino que se les debe unas facturas atrasadas. Asociaciones igual, van funcionando como van pudiendo… Que todo el mundo sea escuchado sin censura. No sé si sabéis que cuando se hacen pregones, o se hacen cosas, muchas veces lo tienen que leer el equipo de gobierno, si no, no se puede llevar a cabo. Esto nos lo han contado, y es real…”. Posteriormente, López nos matizaba, en privado, que se refería a pregones de Carnaval, feria, y otros.

Juan López al describir los posibles escenarios tras las elecciones del 26 de mayo / Antonio Plaza

Por último, López llegaba dibujar hasta tres posibles mapas tras la jornada del 26 de mayo, elecciones municipales, “…A mí me lleva a plantearos tres escenarios posibles, a partir del 27 de mayo, un día después de las Elecciones Municipales: El primer escenario que os planteo en el que, imaginaros, nos vuelve a gobernar Izquierda Unida, pero quiero que englobéis a IU – Podemos y PP… ¿Qué tuvimos durante esos 16 años? Tuvimos enchufismo, siempre las empresas de sus amigos, gastos excesivos e incontrolados, privatización y venta del agua, y tuvimos una mala gestión, que hicieron que el Ayuntamiento de Jódar estuviese endeudado… Yo creo que no es bueno que volvamos a este escenario. Escenario número dos, ahora, lo que tenemos ahora, con el PSOE. El que estamos sufriendo, el que llevamos ocho años viendo, un escenario que podríamos repetir cuatro años más. Un escenario que nos ha defraudado, yo me siento defraudado, no es lo que esperábamos, no es la política y el gobierno que nosotros esperábamos, no es lo que nos prometieron. Volvemos a hablar del enchufismo, clientelismo y favoritismo. Tenemos vecinos, asociaciones y colectivos desatendidos, que no se les deja trabajar al cien por cien… Una dejadez que es patente en otros sitios del pueblo. Tenemos jóvenes sin opción y huyendo de Jódar, los jóvenes se van cuando encuentran algo mejor. Es muy triste que a los jóvenes de Jódar lo único que se les ofrezca es una llamada telefónica para afiliarse a las Juventudes Socialistas, diciéndoles que así a lo mejor pueden trabajar… Esto nos lleva al escenario número tres, que es el futuro ‘The Future is Now”, que es Ciudadanos. Planteamos un futuro inmediato, real y un cambio de ciclo. Es necesario cambiar de este bipartidismo que hemos tenido e iniciar un nuevo ciclo y ofreceros lo mejor que podemos. Creemos que otra forma de hacer política es posible. Con los ojos bien abiertos, sin mirar al pasado. Sin intereses políticos. Tenemos un buen grupo, hemos tenido mucha aceptación, que no somos cuatro amigos que nos hemos juntado y que esto va a llegar muy lejos. Si otra cosa se me conoce es por la testarudez. Somos vecinos libres…”.

Esta redacción le preguntaba por un cuarto escenario, quitar la mayoría al PSOE y que se reeditará la situación de 2.007, ampliando el pacto a las demás fuerzas políticas, IU – Podemos – PP y Ciudadanos, “…Es un escenario que no lo contemplo, porque en las próximas elecciones del 26 de mayo, las urnas se van a llenar de votos naranjas y no va a hacer falta eso, y vamos a ganar, con mayoría, nosotros Ciudadanos Jódar… ¿Qué haríamos si se plantea ese escenario? Escuchar a todos los vecinos del pueblo, independiente de su ideología, eso ¿Incluye al PSOE? Pues sí, si está dispuesto a hablar… No voy a decir que descarto, ya, con unos, ni con otros, porque sería una falta de respeto a cualquier vecino de mi pueblo, que esté en política para luchar por su pueblo…”.