Juan Martínez Majo se presenta a la alcaldía de Valencia de Don Juan por última vez

Juan Martínez Majo ha confirmado su continuidad en el Ayuntamiento de Valencia de Don Juan. Será de nuevo el candidato del PP a la alcaldía aunque lo hará por última vez. Si se convierte de nuevo en alcalde y termina la próxima legislatura habrá estado 28 años al frente de ese consistorio. Martínez Majo ha asegurado que le debe cuatro años más a Valencia de Don Juan. Asegura que si gana las elecciones ampliarán en este tiempo el polígono industrial del municipio generando "150 empleos al menos", también ampliarán el pabellón polideportivo instalando toboganes de 12 metros de altura y una piscina nueva; y un centro de día con una capacidad de entre 80 y 100 personas, "esos son los tres objetivos básicos y fundamentales".

El Partido Popular aún no ha decidido sus candidatos al parlamento autonómico por León. El presidente del PP leonés reconoce que no tienen mucho margen de decisión ya que las tienen que presentar antes del lunes 22. El plazo de presentación de candidaturas comienza justo en una semana y hasta ese día 22. Juan Martínez Majo explica que aún no tienen decidida la lista para las cortes del PP leonés que se decidirá en Valladolid. Será después de una reunión del presidente autonómico de los populares, Alfonso Fernández Mañueco, con el líder de la formación en León.

El también presidente de la Diputación ha mantenido un encuentro con los candidatos del PP al Congreso y Senado por León en el círculo de empresarios leoneses. Los representantes del PP han tomado nota de las peticiones de los empresarios y han aprovechado para cargar contra la labor del PSOE al frente del gobierno.