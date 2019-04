Los Montaraces del Norte sin límites sobre la bici

Hay muchas formas de viajar, la elegida por Benito Martínez, César Villanueva, Fernando Lanero y José Ramón Pla tal vez no es la más cómoda, pero si proporciona más sorpresas, más retos y fortalece con mayor intensidad los vínculos amistosos y profesionales que les unen. El grupo de amigos, decidió en 2014 conocer lugares por los que no transitan los turistas comunes. Siempre subidos a sus bicicletas se fueron a Escocia, recorrieron la West Highland Way, considerada una de las mejores rutas senderistas de Europa. La experiencia fue extraordinaria, así que en 2018 continuaron. En el horizonte la Ruta de la Seda, por Azerbayan y Georgia, Costumbres, territorios, lengua, …, que diferían mucho de la rutina europea, pero de nuevo el balance fue fantástico.

Los viajeros leoneses recorren todo tipo de vías / Montaraces del Norte

La modalidad viajera de Montaraces del Norte, es apta para un gran número de economías, porque la planificación y localización de los recursos necesarios garantiza precios razonables. Solo es imprescindible una forma física óptima para recorrer, por ejemplo, 1.000 km en ocho días. Y siempre, mantener elevado un gran interés cultural y de conocimiento del mundo. El siguiente objetivo en el que ya trabajan Montaraces del Norte: Cuba. Buena travesía.