Los bomberos de Lugo vuelven a reivindicar más efectivos

Más de media docena de bomberos del parque municipal de Lugo se han vuelto a manifestar delante de la casa consistorial, en la Plaza Mayor, reivindicando más efectivos.

También aprovecharon para expresar su apoyo a un compañero que resultó herido ayer, luego de intervenir en un fuego en una casa donde pernoctaban ocupas e indigentes y hundírsele el suelo. Fue trasladado al HULA, y a las nueve de la noche se le daba el alta.

Manuel Treitas, uno de los portavoces del colectivo de Comisiones Obreras, ha lamentado que “la ciudad está desprotegida totalmente”. “Se acerca el verano y vamos a tener un problema de personal terrible y la gente no es consciente de que su seguridad está en juego”, alertaba.

Se refirió al episodio de su compañero, y así ha puntualizado que “ayer cayó un bombero, lo que es la suerte que influye mucho en nuestro trabajo”. “En Lugo están abandonadas muchas casas y está la ciudad totalmente desprotegida”, reiteraba.

No duda que ese accidente es “consecuencia” del déficit de efectivos, poco más de treinta (34) bomberos cuando llegaron a ser en el 92 entre “54 y 56”. “Tenemos muchas zonas de la ciudad que están abandonadas y cualquier día pasará una catástrofe. El personal es escaso, no hay mandos, no se convocan plazas, se jubila la gente, la plantilla está envejecida y los problemas están ahí”, afeaba Treitas.

En cuanto al bombero herido acreditaba que “está bien”. “Es un poco la suerte”, incidía finalmente