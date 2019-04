'Hace mucho que no lo hacemos': la frase que actúa como inhibidor del deseo sexual

Intentar reactivar el deseo sexual de tu pareja con frases como: 'Hace mucho que no lo hacemos', 'Ya no tienes ganas' o 'Ya no te pongo como antes', es el peor error en el que podemos caer si lo que queremos conseguir es reavivar la pasión en el otro.

Según la psicóloga y sexóloga, Anna Gil Wittke, estas frases actúan como inhibidores del deseo sexual por lo consiguen todo lo contrario al propósito que queremos conseguir.

La reponsable del Instituto de la Pareja ha dedicado este miércoles el espacio semanal Hablando Claro, en Hoy por hoy, a hablar de la falta de deseo sexual en la mujer. ¿Cómo se activa? ¿En qué se diferencia del masculino? o ¿Cómo recuperarlo cuando se pierde? Son algunas de las preguntas a las que ha dado respuesta esta experta en relaciones de pareja.