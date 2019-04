Cada uno se tiene que dedicar a lo que sabe y no meterse en terrenos para los que no tiene una formación adecuada ni los medios pertinentes. Esto viene a cuento porque es muy común que todo aquel plan, dirigido a menores, se derive inmediatamente a los centros educativos, pensando que esa es la única solución y que los maestros y los profesores son los más indicados para realizar cualquier actividad, aunque no sea del ámbito formativo. Nada más lejos de la realidad.

El profesorado tiene una preparación adecuada para formar al alumnado en sus especialidades, también puede, en caso de necesidad, impartir asignaturas afines. Además, participa en proyectos interdisciplinares educativos como herramientas para lograr una mejor comprensión del conocimiento que explica.

Sin embargo, la clase política, las administraciones públicas y las organizaciones no gubernamentales, proponen, con mucha facilidad, la introducción de nuevas materias o proyectos en todas las etapas educativas, con el fin de que los docentes lleven a cabo esa labor, que ellos consideran muy importante, sin tener en cuenta cuáles son sus funciones principales.

Un ejemplo reciente es al que me referí en una firma anterior: los docentes sanitarios. La semana pasada se ha publicado la orden de la comunidad de Castilla y León que obliga a realizar labores de enfermería a todos los profesionales que trabajan en centros docentes. Yo soy partidario de que cada zapatero se dedique a sus zapatos y, que, como comenté en dicha firma, sea el personal sanitario el que se dedique a realizar estas tareas.

Por suerte, de vez en cuando, aparecen nuevas propuestas que, afectando al ámbito escolar, no se basan en añadir tareas a los colegios e institutos, si no de colaborar entre distintos profesionales para lograr los mejores resultados. En este marco se encuadra la iniciativa del Ayuntamiento de Palencia de crear la figura del Agente Escolar-Tutor. Para mí, un gran acierto tanto en el fondo como en la forma.

La Policía Local, además de encargarse de seguir desarrollando el plan de educación vial, colaborará con los centros y las asociaciones de madres y padres en la prevención y resolución de problemas en distintos apartados como el de la seguridad, que incluye los robos, hurtos, actos vandálicos, tráfico y consumo de drogas y alcohol, exhibicionismo, amenazas y daños, peleas y reyertas, bullying, malos tratos a menores, etc. También en el apartado socio-escolar, trabajando sobre el absentismo escolar, el desamparo o la falta de escolarización. Y, por último, en el de la seguridad vial mejorando la deficiencia en la señalización, la regulación del tráfico en pasos escolares y en su entorno y dando cobertura de seguridad en las entradas, recreos y salidas del alumnado con ayuda de patrullas para facilitar la fluidez del tráfico.

Así sí. Esta, creo yo, es la forma de que, entre todos, consigamos mejorar la formación de nuestros jóvenes y de reducir los problemas de convivencia.