En blanco: 91.000 declarantes no marcan la casilla del 0,7 en el IRPF

Con la campaña del IRPF, llega pareja la llamada de diversas organizaciones no gubernamentales que invitan a los contribuyentes a marcar la casilla de fines sociales. La Coordinadora de ONGD de Navarra, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, el comité de entidades representantes de personas con Discapacidad y Cruz Roja Navarra han presentado la campaña "Y tú ¿qué marcas?", relativa a la declaración de la renta y animando a la ciudadanía a elegir la casilla de fines sociales.

La campaña se centra en todas aquellas declaraciones que dejan la casilla en blanco. Y es que hay un 18,7 % de declarantes que dejan la casilla en blanco y no marcan ninguna opción. 91.343 declarantes no se decantaron por ninguna de las dos opciones a la hora de elegir la asignación del 0,7% de sus impuestos. La tendencia va en aumento: un 2,4 % más con respecto al año anterior. Unos datos que pueden venir motivados, según estas organizaciones, por el hecho de que las personas que hacen la declaración de la renta por primera vez, en muchos casos, reciben la declaración ya hecha y por defecto la casilla viene en blanco. Y no porque el contribuyente así lo haya elegido. Tiene que ser la ciudadanía quien, por su propia iniciativa, cambie esa opción, según recuerdan los promotores de esta campaña.

Además hay casos de personas que no marcan la casilla "porque piensan que tienen que pagar más o que se les va a devolver menos y eso no es así. Lo único que sucede al marcar la casilla de fines sociales es que estás ejerciendo tu derecho de decidir a dónde quieres que se destinen tus impuestos".

En la campaña de la declaración de la renta del pasado año, 232.568 personas marcaron la casilla de fines sociales, lo que representa un 47,63 % de los declarantes. Esto ha supuesto una asignación de 8.796.412 euros en los Presupuestos Generales de Navarra para el presente año.

Las organizaciones sociales vuelven a demandar que se equipare la situación de los contribuyentes navarros a los del Estado. En las comunidades del régimen común, el contribuyente que marca las dos casillas (la de la Iglesia Católica y la de Otros Fines Sociales) duplica su aportación; sin embargo, en Navarra ese 0,7 se divide entre las dos opciones. Entre otras reivindicaciones, también solicitan que se cree una nueva asignación tributaria para fines sociales en el Impuesto de Sociedades, tal y como se recoge a nivel estatal en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.