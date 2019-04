El Gobierno reconoce que hay "debate social" sobre los complementos

73.000 euros. Puede parecer poco sobre una masa salarial de más de mil millones de euros que es el montante que al presupuesto público de Navarra le cuesta pagar las nóminas de más de 25.000 empleados públicos cada año.

Pero esos 73.000 euros es lo que costará "descongelar" un complemento salarial para los altos cargos del gobierno de Uxue Barkos que son funcionarios y que volverán a sus puestos y para aquellos que ya lo cobran por haber sido altos cargos con UPN y PSN. 73.000 euros de más en 2019. Hay que recordar que el complemento nunca se ha anulado y estaba congelado en el 10% de los sueldos.

Sin embargo el Gobierno está teniendo muchos problemas para explicar a la sociedad esta medida, que tiene caracter vitalicio y que afecta a funcionarios sobre todo del nivel A, el más alto de la administración, con salarios bien remunerados. sin olvidar el caracter de empleo fijo del funcionario.

Por eso el Gobierno de Navarra ha reconocido que existe "un debate social" al respecto que debería trasladarse al Parlamento Foral. "Estamos a lo que el Parlamento decida", ha dicho la consejera Ana Ollo, consejera de Relaciones Ciudadanas, convertida en consejera portavoz y que ha tenido que lidiar con la patata caliente de intentar explicar por qué no se consultó a los socios del cuatripartito antes de aplicar el aumento del complemento en la ley presupuestaria de 2019.

No lo hizo. El complemento se "coló" por la gatera del presupuesto y ahora, excepto Geroa Bai, el partido de la presidenta Uxue Barkos, ningún otro socio del cuatripartito está de acuerdo con él. Pero ha entrado en vigor.

El Gobierno utiliza dos argumentos clásicos para defenderse: todas las administraciones tienen algo parecido y nadie ha renunciado a cobrarlo, y mira entonces a UPN y PSN a quienes acusa de "hipocresía" dado que fueron ambos partidos los que crearon el complemento en 2007 para acabar con el "uso y abuso" de ex altos cargos que hasta entonces cobraban cesantías durante dos años sin trabajar.

Ana Ollo ha recordado que en 2015, nada más formarse, el Gobierno Barkos decidió recortarse el sueldo en un 25%. Eso ha supuesto un ahorro a las arcas públicas de 234.000 euros anuales. El Gobierno defiende ahora el complemento calificándolo de "reversión de un recorte". Lo podrán cobrar 16 personas entre ex consejeros y ex directores generales. A ellos se suman 22 ex altos cargos de gobiernos anteriores con UPN y PSN que venian cobrando el 10% y ahora desde enero disfrutan del 25% de complemento sobre sus sueldos. De forma vitalicia.