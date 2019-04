El liderato con el ascenso a superliga femenina en juego en el Sadar

El Sadar vuelve a acoger un mes después otro partido del equipo femenino de Osasuna. El de este domingo a las 12h no es un encuentro cualquiera. Las rojillas, segundas en la clasificación, reciben en Pamplona al líder invicto Alavés con solo 2 puntos de distancia entre ambos en la penúltima jornada de liga. Una victoria navarra les permitiría llegar al último partido liguero al campo del colista Revellín dependiendo de sí mismas para clasificarse al playoff de ascenso a Superliga femenina, la Liga Iberdrola. Con el objetivo marcado antes de empezar la temporada ya cumplido hace unas cuantas jornadas que no era otro que asegurar el ascenso a primera b, ahora Osasuna ya va a por la matrícula de honor. Un sueño impensable no hace tantos meses pero que ahora es posible. Precios populares para que el Sadar pueda registrar una gran entrada como hace un mes ante el Eibar en el que más de 10.000 espectadores acudieron al estadio rojillo. 3 euros para socios y 5 para los que no, con 2 euros destinados en cualquiera de los 2 casos para Saray, la asociación navarra del cáncer de mama. Un partido con todos los alicientes que hemos analizado en SER Deportivos Navarra con 2 jugadoras de Osasuna, Lidia Alén y Josune Urdániz, escúchalas

Seguir leyendo