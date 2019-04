Debate bronco por Ence

El pleno del Parlamento gallego ha acogido hoy un intenso debate sobre la situación de la fábrica de Ence en la ría de Pontevedra, que ha llevado al BNG a llamar "delincuentes" a los populares, quienes, a su vez, afirmaron que "un mono con dos pistolas tiene menos peligro que Pedro Sánchez en el Gobierno".

Los grupos han confrontado sus argumentos sobre la continuidad de la pastera en los terrenos de Lourizán, afectada por una prórroga que concedió el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy, medida que fue recurrida por el Ayuntamiento pontevedrés, la Asociación Pola Defensa da Ría y Greenpeace en un procedimiento del que ahora se ha allanado el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Sin acuerdo, la iniciativa del Bloque, contrario a la permanencia de la planta, no ha salido adelante pese al apoyo total de En Marea y parcial del PSdeG (que se abstuvo en un punto), mientras que otra proposición no de ley que presentó el grupo mayoritario, crítico con la actitud del Gobierno socialista, sí salió adelante, aunque únicamente con su voto favorable y el rechazo de toda la oposición.

Mientras, a las puertas del Parlamento, desde las 11,00 horas aproximadamente, unos 200 trabajadores de la compañía han llevado sus reivindicaciones para que Ence no deje la ría de Pontevedra. Al grito de consignas como 'Ence no se marcha, no nos moverán', han llegado a cortar la circulación por momentos en la Rúa do Hórreo.

En su turno, el nacionalista Luís Bará ha censurado las "mentiras y trampas" del PP en este asunto, al que ha acusado de "tener la cara de cermento armado" por estar "jugando con los trabajadores y engañándolos".

La prórroga concedida por un Gobierno en funciones "ronda lo delictivo", ha precisado después de que el presidente de la Cámara le obligase a retirar la expresión "son unos auténticos delincuentes", lo que provocó el malestar en las bancadas populares y motivó una llamada al orden a Miguel Tellado por sus protestas.

Para el popular Jacobo Moreira, el anuncio de allanamiento en el recurso contra la prórroga de Ence es "inaudito en las formas y en el fondo", toda vez que existía un informe favorable de la Abogacía del Estado durante el mandato de Mariano Rajoy "y en 2018 llega Sánchez y (la Abogacía) cambió su criterio y declara que la prórroga todo lo contrario".

En su intervención, el diputado de En Marea Marcos Cal ha destacado que la postura de su grupo "siempre fue la misma a diferencia del PP" y ha abogado por "conservar la ría medioambientalmente" y "dinamizar" los sectores extractivos relacionados con la ría.

Mientras, la socialista Patricia Vilán ha hecho un relato de diferentes posicionamientos del PP en el pasado, como cuando en 2012, siendo Feijóo presidente de la Xunta y Rajoy del Gobierno central, la Abogacía del Estado emitió un dictamen que "decía que debe prevalecer el plazo que marca la ley", con un "máximo de duración de 75 años, prórrogas incluidas".

En 2013, según ha recordado, Rajoy "cambió la ley de costas y permitió pedir prórrogas", mientras que la Xunta de Feijóo "no decía nada sobre Ence" en un informe correspondiente a la comunidad autónoma.

Así las cosas, ha apostado por "esperar" a lo que determine la Audiencia Nacional sobre el futuro de la factoría y ha terminado con otro reproche a los populares, al asegurarse sabedora de que "son de controlar las salas segundas" de los tribunales.

Fuera, el Pazo do Hórreo ha cerrado su verja ante la concentración de la plantilla de Ence, a la que se acercaron para trasladar su apoyo los diputados del PPdeG Alberto Pazos Couñago, Jacobo Moreira y Lupe Murillo.