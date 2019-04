Sangalli apuesta por ganar al Eibar y seguir soñando con Europa

Luca Sangalli, jugador de la Real Sociedad, ha comparecido este mediodía en Zubieta para hablar del partido de este domingo en Anoeta contra el Eibar, el rival ante el que debutó en Primera en agosto del año pasado.

-Derrota en Vigo. “Sensación de que se nos fueron tres puntos porque en la primera dominamos claramente todo el juego y tuvimos ocasiones para ponernos por delante y tener más ventaja, y luego en ciertas acciones dejamos escapar el partido”.

-Bajas. “Tenemos ausencias importantes porque Illarra y Zurutuza son pilares en este equipo pero en los últimos partidos nos han estado ellos y el equipo ha dado un buen nivel. Hay confianza plena en todos los jugadores. Nos afecta pero los que estamos tenemos que dar un paso al frente ”

-Expulsión de Willian José. “Me sorprende porque conociendo a Willian José no hay ningún tipo de maldad, solo que él es consciente de la corpulencia que tiene y que siempre va al choque y por ahí si que entiendo que pueda ver algo el árbitro, pero sorprende que te expulsen por eso y encima estando el VAR, y también sorprende que ni siquiera fuera a ver la accion en la televisión. Pero por eso no creo que perdimos ese partido y tenemos que centrarnos en hacerlo mejor”.

-Casi marca un golazo. “No se si por suerte o no, pega en un jugador del Celta y eso lo centra un poco el tiro, una pena porque era el empate”.

-Vuelve a jugar. “Llegaba un tiempo sin contar para Imanol y en los últimos partidos he vuelto a jugar. Cuando no estás, te sientes un poco peor, pero tenia confianza en Imanol, porque sabía que me iba a dar la oportunidad y ahora tengo que dar un paso al frente para agradecerle su confianza y ayudar al equipo”.

-Derrota en Ipurua en agosto. “El partido fue muy al principio y se olvida un poco, pego la forma de perder al final deja un poco de huella. Es un partido importante para demostrar que queremos pelear hasta el final y compensar a nuestros seguidores”.

-Fue su debut en Primera. "Fue un partido complicado, nos pusimos por delante pero luego estuvimos dominados por ellos, me acuerdo que fue difícil pero pude completar el partido y feliz por debutar pero triste por la derrota”.

-Derbi gipuzkoano. “Todos los partidos contra equipos de cerca de vive de forma especial y el equipo está mentalizado pero sobre todo porque es importante para la clasificación y porque siempre es bonito jugar ese tipo de partidos que son un derbi gipuzkoano”.

-Ictus. “Ya he terminado todas las revisiones y ahora todo será más anual así que ya está todo superado”.

-Intenso Eibar. “El eibar va a tope en todas las disputadas, así que el tema va por ahí, ser fuerte en ese aspecto y cuando tengamos la opción de hacerles correr para dominarles y que tegna que correr para evitar esa presión fuerte que siempre hace muy bien”.

-Europa. “Sabemos que está difícil tras el último partido, pero sigue siendo posible y lo que se ha visto que todo está muy apretado y no hay casi diferencias así que hasta el final lo vamos a pelear. Todavía tenemos margen para poder llegar”.