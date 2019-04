Chuti apuesta por Tresaco

Ni de Primera, ni de Segunda, ni de Segunda B. Al final, el fichaje del Racing para suplir la baja por lesión de larga duración de Jon Ander ya estaba en la casa, concretamente en el equipo juvenil de División de Honor: Rafa Tresaco. Se trata de un delantero de 18 años, nacido en Sabiñánigo (Huesca), que ha hecho casi toda su carrera deportiva en la cantera del Real Zaragoza y que llegó a La Albericia en el mes de febrero, después de que un desencuentro con el club maño, en donde se negaba a renovar el contrato, le tuviera sin jugar a lo largo de toda la temporada. Chuti Molina logró desencallar la situación entre el agente del jugador y el club de La Romareda y se lo trajo al Racing.

El delantero oscense ha jugado seis partidos en el equipo de División de Honor que entrena Pepe Aguilar y ha anotado cinco goles de verdiblanco. Se da la circunstancia, porque se le fichó ya con el mercado cerrado, que Tresaco no podía jugar ni con el primer equipo ni con el filial. Por eso se ha tenido que utilizar el periodo extra de contratación que ha solicitado el racing con motivo de la lesión de ligamento cruzado de Jon Ander.

El Racing podía haber esperado hasta el 2 o 3 de mayo (dependiendo de los plazos de respuesta de la RFEF), pero el director deportivo y el entrenador del equipo han preferido no demorar la situación y apostar por el chaval. El presidente del Racing, Alfredo Pérez, confirmó ayer que la no contratación de un jugador contrastado en la categoría, o en categorías superiores, no ha sido debida a problemas económicos: "no ha habido ninguna limitación de dinero para hace el fichaje, lo que pasa es que es una apuesta firme de Chuti por Rafa Tresaco y vamos adelante con él".