Los funcionarios de Justicia salen a la calle para pedir un complemento específico digno

Los funcionarios de justicia vuelven a salir a la calle para reclamar la equiparación salarial en el complemento específico que reciben. Un complemento de una cuantía diferente entre las comunidades que tienen transferidas las competencias de justicia y las que no.

El ámbito no transferido de la Administración de Justicia, gestionado por el Ministerio de Justicia, con más de 9.500 funcionarios, es el que tiene peores retribuciones por el complemento específico del conjunto del Estado, dicho complemento no ha sido revisado desde 2008. La diferencia con la comunidad autónoma con mayores retribuciones supera los 500 euros mensuales y la diferencia con la Comunidad de Madrid, donde trabaja personal transferido y no transferido, supera los 320 euros mensuales. Para Comisiones obreras, convocante de esta protesta, es prioritario e irrenunciable lograr un incremento del complemento específico que nos equipare al menos a la media de lo que se percibe por este concepto en la CCAA transferidas, en todo caso superior a los 300€ mensuales.

Están convocados a esta movilización los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia destinados en las Comunidades Autónomas de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla, y los Órganos Centrales en Madrid (Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Juzgados Centrales de lo Penal, Contencioso e Instrucción, así como la Fiscalía General del Estado, Fiscalías especiales, el Instituto Nacional de Toxicología y el Registro Civil Central), territorios gestionados por el Ministerio de Justicia y de los Cuerpos de Letrados y cuerpos especiales del INTCF de toda España.

Comisiones Obreras prepara ya un calendario para seguir reclamando un complemento específico digno como ha manifestado Roberto Alonso delegado de Justicia durante la concentración a las puertas de la Audiencia Provincial. Ante la gravedad de la situación, CCOO ha propuesto al resto de organizaciones sindicales un calendario de movilizaciones; a tal fin, el próximo 10 de abril se reunirán las OOSS, con representación en el Ministerio, para coordinar y definir, en unidad de acción, el alcance de la movilización; ahora bien, CCOO, consciente de la importancia para todos los trabajadores de esta reivindicación, convocará las movilizaciones con aquellas organizaciones que compartan los objetivos y estén dispuestas a defender el incremento del complemento específico por todos los medios que sean necesarios.

Los funcionarios de Justicia piden el mismo trato que jueces y fiscales ya que en días pasados el gabinete técnico del Ministerio alcanzó con los representantes de estos colectivos un aumento salarial en este sentido.