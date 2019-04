Emprender como mejora de empleo

28 nuevas empresas se han constituido en la Zona Media en 2018 con el apoyo del Consorcio de Desarrollo. Esto supone que uno de cada cuatro proyectos que han recibido asesoramiento se ha puesto en marcha. El dato mantiene la tendencia de los últimos años pero la novedad está en que ahora son mayoría las personas que lo hacen, aunque ya tienen un trabajo. Para Olga García, técnica del Consorcio, esto indica que "parece que va mejorando algo el aspecto económico en la comarca". Aún así, el número de personas que han requerido los servicios de apoyo al emprendimiento ha aumentado, señala García y "esto quiere decir que la gente quiere emprender, igual no tanto por la necesidad porque no tienen trabajo, si no porque quieren seguir adelante con su ilusión, porque conocen bien el sector en el que van a emprender, porque llevan mucho tiempo trabajando para otras personas, hay diferentes motivaciones".

Los datos estadísticos del último informe del Consorcio recoge que en 2017 la mitad de las personas asesoradas estaban en paro y en 2018 sólo ha sido el 37%.

En total, 109 personas han recibido asesoramiento para 103 proyectos, lo que supone un aumento de casi el 12%.