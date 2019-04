Al voltant d'una part de la ciutat oblidada

No em sembla mal el festival de les "Paelles Universitàries"... És una iniciativa com altra que ha quedat reduïda com tantes altres coses, falles incloses i són patrimoni de la humanitat, a una mena de "macrobotelló". Una excusa per ajuntar-se i eixir de festa. Altra cosa és el lloc. Està clar que claves on claves un festival amb espectacular potència musical i milers i milers de jóvens pegant bots i anant amunt i avall hi haurà a qui no li agrade. Però no parle d'això. Parle de la ubicació. Multiespai La Punta. No crec que siga el millor lloc. Soles una via d'entrada i eixida compartida amb camions. Un cul de sac al costat de les vies. No sembla que siga el millor per una macrofesta. I de pas deixa nua altra realitat: l'oblit d'una pedania, un poble de València, que soles ix en els papers per coses com estes o per successos... Per res més.