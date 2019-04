Los tiempos de Juan Roig y los del Ayuntamiento

A tenor de la respuesta municipal, parece que no han sentado bien las palabras de Juan Roig acerca del retraso en la tramitación del nuevo pabellón. Normal. No es plato de buen gusto para el gobierno local que en público se airee uno de los graves problemas que no ha sido capaz de resolver: el atasco en la tramitación de licencias.

Ahora bien, lo que tampoco puede pretender el presidente de Mercadona es que las obras comiencen mañana, sin haberse dado todos los pasos administrativos necesarios. Saltárselos, no hacer las cosas bien, podría al final pagarse muy caro.

En conclusión, que los tiempos de Juan Roig no son los mismos que los del Consistorio. ¿Hay por eso que preocuparse? Pues pienso que no, porque al final tanto el empresario como los partidos políticos en el Ayuntamiento coinciden en lo esencial: que el pabellón es bueno para Valencia.