Nuevo zarpazo demográfico

Cada vez que el Instituto Nacional de Estadística actualiza datos sobre natalidad o población se recrudece el lamento que desde hace décadas forma parte de la banda sonora de esta comunidad.

Nuestro padrón viene mermando de forma alarmante desde hace demasiado tiempo sin que nada nos permita pensar que esta tendencia pueda al menos detenerse. Son muchos los que se van y muy pocos los que llegan. La tasa de natalidad aquí registrada dibuja un panorama simplemente descorazonador.

Estos días los partidos políticos se afanan en señalar los males de la España vacía o vaciada y comprometen su esfuerzo para revertir una situación que algunos parece que acaban de descubrir, aunque los números digan que en Castilla y León desde los años 80 mueren más personas que las que nacen.

Las propuestas conocidas para que la España vacía no siga vaciándose, no aportan más que deseos envueltos en generalidades. Todos los partidos dicen estar en ello y así lo están diciendo especialmente en los sitios donde la pirámide poblacional hace tiempo que mantiene equilibrios imposibles. ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que en las próximas elecciones las provincias más despobladas se antojan decisivas cara al reparto final de escaños? No se recuerda una presencia tan reiterada de los lideres nacionales por Castilla y León.