Olaza: "No me arrepiento de venir al Celta, sabía que tendría mi oportunidad"

Llegaba de Argentina en el mercado de invierno para reforzar al Celta pero hasta el momento no había tenido minutos. Solo la lesión de Juncá le abrió la puerta de la titularidad y ahora está feliz "yo solo pensaba en tener la oportunidad y tratar de aprovecharla, tengo que dar lo mejor de mí y agradecer a los compañeros la confianza que me dieron y el buen recibimiento".

A pesar de no jugar a su llegada Olaza no se arrepintió de venir al Celta "soy de esas personas que, cuando tomo una decisión no me arrepiento. Al contrario, estar en el Celta en este gran equipo y jugar la Liga para mí es una oportunidad muy bonita". Reconoce que fueron unos meses duros para él "siempre es duro cuando uno no juega pero los compañeros me han hecho sentir uno más. Uno siempre espera la oportunidad que va a tener".

El equipo ha cambiado desde el regreso de Iago Aspas, ahora está fuera del descenso pero el internacional se perderá el partido ante el Atlético de Madrid "Iago es muy importante para nosotros pero tenemos que aprender a jugar sin él porque hay jugadores que lo pueden suplantar"