Podemos Aragón irá solo con Equo a las urnas: no hay marcha atrás

No hay marcha atrás: no habrá confluencia de la izquierda en las elecciones de mayo. "Podemos se va a presentar a las elecciones municipales por primera vez en su historia, y en Aragón lo vamos a hacer en coalición con Equo". Con estas palabras el lider de la formación morada en Aragón ha confirmado que no habrá acuerdo con IU para las autonómicas ni con ZEC para el Ayuntamiento de Zaragoza.

Nacho Escartín ha señalado que no tenía sentido alargar esta situación. El desencuentro ha sido evidente, pero Escartín quería mirar hacia delante: "Cuando haya que alcanzar acuerdos, cuando se configuren las instituciones a partir de mayo, los primeros con los que charraremos serán ellos, y posiblemente nos va a tocar también hablar, negociar y pactar con el PSOE, que es con quien creemos que vamos a alcanzar la mayoría para que no haya ningún solo gobierno en Aragón liderado por PP, Ciudadanos o Vox".

Ha hablado de la necesidad de cooperar con los partidos de izquierda, pero han quedado en evidencia las heridas del enfrentamiento con Zaragoza en Común y con Pedro Santisteve. Escartin ha explicado que la última propuesta de Zec para que Podemos tuviera los puestos 4 y 7 en la lista municipal no era razonable. También se deslizaba una crítica a IU, al señalar que "creemos que es el momento de frenar este vodevil, de reconocer que no ha sido posible alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para todas las partes, con Izquierda Unida y con los espacios municipales que están claramente sobrerrepresentados por IU".

Escartín añadía que "entiendo que haya personas que se sientan frustradas, que depositaban mucha confianza en la unidad de la izquierda, pero no todo el mundo dice lo mismo porque hay personas que me dicen 'gracias, Nacho, por fin vamos a poder votar Podemos'".

y defendía la marca de Podemos