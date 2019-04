Un final de Liga para subir nota

A ocho puntos del Play Off a falta de nueve jornadas para que finalice la competición, el Almería tiene muy complicado meterse entre los seis primeros. Sin embargo, el equipo quiere hacer un final de Liga acorde a su rendimiento. Actualmente acumula cinco jornadas sin ganar, y tres de ellas sin marcar un gol, pero este sábado pueden dar ya el carpetazo a la permanencia matemática y seguir el camino. El objetivo no era luchar por el ascenso, pero quedarse en tierra de nadie no es una opción para el vestuario, a tenor de las declaraciones de los jugadores en los últimos días.

El equipo trabajó a puerta cerrada en el Mediterráneo con todos los efectivos disponibles. Fran Fernández recupera a Yan Eteki tras sanción y también a Andoni López, que había sufrido un esguince de rodilla. La gran duda en la alineación está en el eje de la defensa. Lucien Owona y Juan Ibiza pugnan por acompañar a Esteban Saveljich frente al Nástic.

Hubo charla del míster al equipo antes de iniciar el calentamiento con Víctor Fortes. Previamente, Fran habló con Miguel Ángel Corona e Ibán Andrés. Como novedad, Albert Batalla se ejercitó con el primer equipo. El Almería sabe que tiene un notable de nota, y del vestuario depende acabar con un buen sabor de boca una temporada en la que no se sufre.