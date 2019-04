Corpas: "¿El gol?, todo es entrenable"

La falta de puntería ha impedido al Almería ganar sus últimos partidos y lo ha alejado de las posiciones de Play Off. Aunque en el vestuario no quieren obsesionarse con los problemas de cara a puerta, el primer paso para mejorar es reconocer tu punto débil. José Corpas entiende que “el gol es cuestión de rachas, de dinámicas”, y reconoce a su vez que en cada sesión hay ejercicios de finalización de jugadas con la intención de que al futbolista no se la haga pequeña la portería: “Todo es entrenable, y nosotros lo hacemos. Hay mucha finalización para mejorar, no es una situación que se deje al azar. Generamos mucho, pero nos falta finalizar mejor”.

Objetivo

Ya no se habla de Play Off ni de retos a largo plazo. El Almería no ha llegado a los 50 puntos y Corpas avisa a navegantes, porque no considera adecuado pensar en la sexta plaza o en pelear por el ascenso mientras no hayan cerrado matemáticamente la continuidad en la LFP: “El vestuario está unido por el objetivo, y cuando lo consigamos, nos ilusionaremos. Los que están jugando menos son la clave de este Almería. Podemos conseguir grandes cosas, pero hay un paso previo”.

Mentalidad

Quedarse en tierra de nadie no es una opción para el vestuario, que quiere luchar hasta la última jornada por estar arriba, pero sin obsesionarse. El extremo de Baños de la Encina no ve fisuras entre los compañeros ni se van a dejar llevar por la situación. Si el Almería pretende acabar el curso con la cabeza alta, no puede mirar atrás: “El pensamiento negativo trae cosas negativas. La energía es positiva en el vestuario y ante el Nástic saldremos sin desesperación, sin perder la línea que nos ha llevado hasta aquí. Los pequeños detalles nos están dando la espalda”. Cinco jornadas sin vencer a pesar de que el conjunto de Fran Fernández ha realizado partidos muy completos, aunque la falta de puntería ha penalizado mientras el contrario cobraba vida.

Permanencia

El Almería prefiere disfrutar del tramo final de competición y no presionarse más de lo debido. Incluso José Corpas señaló que el fútbol “da muchas vueltas” y aún no se han salvado de forma matemática. Está casi prohibido hablar de Play Off: “Cada equipo toma su discurso y el nuestro está muy claro desde hace tiempo. El primer objetivo es la permanencia, ¿lo hemos logrado matemáticamente?, no, por eso hay que alcanzar los 50 puntos”.

Respecto al Nástic, que visita el Mediterráneo en zona de descenso, José Corpas no tiene dudas: “Viene jugando con línea de cinco atrás, y aunque le cueste generar ocasiones, nos obligará a tener paciencia para que se estiren y encontrar los espacios”.