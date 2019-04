Confirmado: La Fuente de la Niña ya no albergará conciertos musicales

Las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña dejan de ser escenario de conciertos musicales. Las obras realizadas para mejorar vestuarios, accesos y próximamente la renovación del tartán de las pistas han llevado al equipo de gobierno a decidir que este tipo de espectáculos masivos con paso de camiones pesados al recinto dejen de realizarse en él. El recinto queda reservado para el verdadero uso para el que está concebido, la práctica del deporte y del atletismo en concreto.

Escenario del Gigante en la Fuente de la Niña/Foto SER GU

Ya este año no serán el escenario de los principales conciertos de las Ferias y Fiestas... Todavía no se sabe cuál será el nuevo recinto pero está confirmado que no se repetirá el escenario habitual en los últimos años.

Además la organización del Festival Gigante ya ha dado a conocer el nombre de numerosos grupos que actuarán los últimos días de agosto en nuestra ciudad pero no especifican el recinto. El Gigante también se venía celebrando en las pistas de Atletismo de la Fuente de la Niña en años anteriores.

Anuncio conciertos en la entrada al recinto deportivo/Foto SER GU

MAREA ACTÚA EL 13 DE SEPTIEMBRE EN EL FERIAL

Hoy han salido a la venta las entradas para el concierto de Marea, que va a tener lugar el viernes 13 de septiembre. En esas entradas pone que el evento se celebrará en el nuevo recinto ferial pero, según ha podido saber esta emisora, el lugar no está todavía decidido. Sí está claro que no será en la Fuente de la Niña pero todavía no se sabe cuál será el recinto alternativo.

Concierto Marea Guadalajara

Parece que en unos días se van a anunciar ya todas las actuaciones de la Semana Grande y se confirmará también el nuevo escenario.

UBICACIÓN DE LAS PEÑAS

Por cierto, también hay dudas sobre la ubicación de las peñas... Ya saben que tanto el parque de San Roque como el de la Concordia están de obras. Según hemos podido saber, en caso de que continúe el actual equipo de Gobierno, su intención es mantener a las peñas como estaban el año pasado, es decir, unas en el Ferial y otras en los parques del centro.