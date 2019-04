Primera reunión entre el Alavés y Abelardo para su renovación

La primera reunión formal entre el Deportivo Alavés y Abelardo Fernández para tratar la renovación del entrenador asturiano tuvo lugar este martes día 9 en Vitoria, tal y como ha sabido la Cadena SER en Vitoria. Después de varios contactos informales, llegó el momento de sentarse y tratar el asunto en persona entre los agentes implicados, es decir, la dirección deportiva del Alavés y los representantes de Abelardo.

De esa primera reunión no se llegó a un acuerdo concreto para la renovación del entrenador, pero la negociación no está ni mucho menos parada. Fue una primera toma de contacto donde ambas partes expusieron sus puntos de vista y no se puso encima de la mesa ninguna oferta concreta. Además, ambas partes se emplazaron para futuras reuniones en un corto plazo de tiempo con el objetivo de seguir trabajando este asunto.

Los responsables del Alavés quieren que Abelardo siga siendo su entrenador y la intención del entrenador es continuar como máximo responsable del banquillo de Mendizorroza. En los próximos días o semanas se podría avanzar y conocer más novedades.