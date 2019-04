Tras dos de las etapas claves de la carrera llegamos a la etapa más larga con 191,4 kms. La jornada comenzó con varios ataques y no fue hasta el kilómetro 22 cuando se ha terminado de formar una escapada formada por: BERNARD (TFS,172) SKUJINS (TFS,176) SESSLER (BBH,224) FERNANDEZ (BBH,223) ROJAS (MOV,5) KING (TDD,131) ARMIRAIL (GFC,142) y BRAVO (EUS,191).

El líder de la montaña, BRAVO (EUS,191), ha conseguido aumentar la distancia por el maillot rojo de puntos blancos y lo conservará un día más.

El pelotón controló la carrera de principio a fin dejando la escapada a hasta 4 minutos de ventaja. Los últimos 20 kilómetros a meta fueron muy rápidos con la intención de posicionar a los corredores que luchaban por la etapa y a los mejores de la general en cabeza de pelotón. Los equipos Sky, Deceuninck Quick Step, Bora Hansgrohe se pusieron a tirar del pelotón hasta alcanzar a los escapados a falta de 5 kilómetros para meta. La velocidad era altísima cuando se produjo una caída en el pelotón en la que se vieron involucrados ciclistas como Alaphilippe, Kwiatkowski, Thomas, Castroviejo, Hansen y Enric Mas.

Muchos ataques en el último kilómetro para evitar el sprint final. La etapa se la llevó el líder de la general Schachmann en un sprint muy apretado.

CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA

1º 27 SCHACHMANN, Maximilian (BOH) 4:47:57

2º 107 ULISSI, Diego (UAD)...m.t.

3º 71 BATTAGLIN, Enrico (TKA)...m.t.

4º 154 HIRSCHI, Marc (SUN)...m.t.

5º 35 IZAGUIRRE INSAUSTI, Ion (AST)...m.t.

6º 203 ABERASTURI IZAGA, Jon (CJR)...m.t.

7º 91 YATES, Adam (MTS)...m.t.

8º 171 MOLLEMA, Bauke (TFS)...m.t.

9º 217 QUINTERO NOREÑA, Carlos Julian (MZN)...m.t.

10º 11 BOLE, Grega (TBM)...m.t

CLASIFICACIÓN GENERAL

1 SCHACHMANN, Maximilian 27 BOH 8H 34' 31" 2 IZAGIRRE, Ion 35 AST 8H 35' 4" + 0' 33" 3 KONRAD, Patrick 23 BOH 8H 35' 4" + 0' 33" 4 MARTÍNEZ POVEDA, Daniel Felipe 111 EF1 8H 35' 19" + 0' 48" 5 MARTIN, Daniel 101 UAD 8H 35' 20" + 0' 49" 6 BUCHMANN, Emanuel 21 BOH 8H 35' 22" + 0' 51" 7 BILBAO, Pello 32 AST 8H 35' 25" + 0' 54" 8 TEUNS, Dylan 16 TBM 8H 35' 42" + 1' 11" 9 LANDA, Mikel 1 MOV 8H 35' 47" + 1' 16" 10 OOMEN, Sam 155 SUN 8H 35' 47" + 1' 16"

Schachmann: “En los dos últimos días me he sentido muy bien pero sé que me estoy enfrentando a los mejores escaladores el mundo y no va a ser nada fácil defender este maillot. Tenemos un equipo muy fuerte y vamos a pelear por ello”.

Aberasturi (sexto en la etapa): "He terminado sexto pero al comenzar la subida y conocerla de sobra he llegado a pensar que podía ganar. También porque gente como Alaphillipe se había quedado en la caída. Esas cosas se producen porque La gente va muy nerviosa y a tope. He sufrido un poco durante la etapa porque tuve una caída en Estella pero al final he podido luchar por la etapa en mi casa, en Álava. Era la única etapa en la que podía tener opciones. Me marcho contento".