Cobertura legal a un servicio indispensable

Cáritas Diocesana y el Ayuntamiento de Aranda formalizaban este mediodía el concierto que dará continuidad al servicio de atención a transeúntes, que esta ONG venía prestando desde 1994, en estos últimos años a través de un convenio. Esta fórmula había suscitado los reparos del departamento del departamento de Intervención, que aconsejó buscar otro formato para dar cobertura legal a esta competencia, la de prestar ayuda a las personas sin hogar para que puedan cubrir temporalmente sus necesidades más básicas y que abarca, básicamente, orientación, información, asesoramiento y valoración de aquellos usuarios que acuden al centro, tramitación de documentación y prestaciones y concesión de ayudas puntuales, servicio de aseo y ropero, de desayuno, comida, cena y hospedaje y atención a las personas que viven en la calle, posean casa o no. “Este servicio incluye prestación de alojamiento, comida, ropero, o aseo, pero también tenemos algún otro tipo de urgencias donde les facilitamos medicamentos, transporte, peluquería o cualquier servicio que cualquier persona normalizada entendemos que lo necesitamos diariamente o temporalmente y que ellos por vivir en la calle no van a tener si no se les facilita con un servicio de este tipo”, comenta Guadalupe Cuadrado, coordinadora de Cáritas Aranda.

El concierto será por cuatro años, hasta 2021 y también ampara a los servicios prestados durante 2018 y ayudará a mejorar sensiblemente el servicio al partir de un planteamiento de simplificación administrativa. Cáritas podrá facturar trimestralmente este servicio, que tiene un coste anual estimado de 33.250 euros.

El director de Cáritas Diocesana de Burgos, Jorge Simón, considera muy acertado este cambio que le asegura a esta organización apoyo municipal durante más tiempo.

Durante 2018 el programa prestó servicio a 248 personas y en el último lustro la cifra asciende a 1029, con un total de 5.431 intervenciones.