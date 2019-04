Los primeros mensajes de la campaña

PNV

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha destacado hoy que votar al PNV es "un voto doble, un voto dos por uno" porque sirve para defender Euskadi y al mismo tiempo para "frenar en seco a la derechona, a la involución y al populismo".

Ortuzar ha participado esta noche en el arranque de la campaña electoral del PNV en la céntrica plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, donde el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, junto a otros candidatos, han pedaleado subidos a seis bicicletas de "spinning" con las que han generado energía para reproducir el lema de la campaña "Nos mueve Euskadi. Zurea, gurea (lo tuyo es lo nuestro)".

Ortuzar ha puesto de relieve que "la única alternativa" para que a Euskadi le vaya bien "es que el PNV sea fuerte en Madrid" y ha animado a pelear y a "dar pedales" para conseguir su sexto representante en el Congreso.

Ha advertido de que, tal y como se ha visto en estos días previos, la campaña "va a ser un circo".

"¿Alguien cree sinceramente que de todos esos -en referencia a Casado, Rivera, Sánchez, Iglesias o Abascal-, va a llegar algo bueno para Euskadi? ¡Si está cada uno a ver quién suelta la barbaridad más grande! ¡Qué manera de hacer el ridículo!", ha exclamado.

Frente a "tanta política líquida, de Twitter y pandereta" ha defendido que el suyo es "un partido sólido, con gente sólida y preparada" y ha destacado que el PNV es el único "que aspira a formar Grupo Vasco, 100 % vasco. ¿Por qué? Porque en Madrid, PNV y Euskadi son la misma cosa", mientras que otros "se diluyen y forman grupo con los catalanes", en alusión a EH Bildu.

Por ello ha recalcado que "merece la pena votar PNV, es el voto doble, un voto dos por uno: defendemos Euskadi, lo nuestro; y al mismo tiempo frenamos en seco a la derechona, a la involución y al populismo", ha concluido.

Aitor Esteban ha alertado por su parte de "los nubarrones" que hay por delante, con un Casado que "hace el ridículo anunciando que va a subir el SMI a 850 euros cuando ya está a 900", el candidato alavés del PP Iñaki Oyarzábal que "propone en el Senado que no se cumpla el Estatuto" y Albert Rivera "amenazando con suprimir el Concierto.

También ha criticado a Vox porque quiere "eliminar las autonomías" y se ha preguntado si alguien cree que "para dar la espalda a la tormenta vale con votar PSOE".

"Para un elector vasco no", ha dicho, porque a los socialistas, si les salen los números tras las elecciones "pueden pactar con Albert Rivera" porque para ellos "lo importante es el sillón de la Moncloa".

"Euskadi es lo de menos para el PSOE", de ahí la importancia de un "PNV fuerte en Madrid", ha subrayado

PSE

El número uno de la candidatura al Congreso del PSE por Bizkaia, Patxi López, ha dicho en el inicio de la campaña que en estas elecciones generales "vamos a decidir si gobiernan los socialistas o la extrema derecha, si avanzamos o retrocedemos cuarenta años".

El ex-lehendakari ha abierto la campaña electoral para las elecciones generales con un mitin en el Arenal de Bilbao, junto a la secretaria general del PSE, Idoia Mendia.

López ha lanzado dos mensajes: uno alertando contra la derecha y otro a favor de la movilización: "Esta no es una campaña más, nunca nos habíamos enfrentado a la extrema derecha, y la tenemos aquí; lo peor es que la derecha, en vez de hacer lo que sus homólogos europeos, aislarlos, se mimetizan, asumen su ideología".

"No me preocupa que la derecha se comporte como la derecha, que gobierne para los ricos, lo que me preocupa es que nos proponen políticas que acaban con el pacto social con el que se ha construido nuestro país. Un país se construye no por sus banderas, sino por sus valores", ha subrayado.

Ha reprochado especialmente la acusación al presidente Pedro Sánchez de tener las manos manchadas de sangre, "cuando saben que las tenemos manchadas de la sangre de nuestros compañeros asesinados, por cierto, como muchos de los suyos. Es una desvergüenza".

Además, ha insistido en pedir "movilización, mantener ese orgullo socialista, porque somos mas necesarios que nunca. El voto socialista es que el que frena la extrema derecha, el que hace que la política sirva para la convivencia, no para el enfrentamiento".

"Empezamos bien esta campaña, nos dan las encuestas, pero vamos a ganar estas elecciones para gobernar con una mayoría suficiente para no tener que depender de quien no queremos depender. A votar, que no pase como en Andalucía", ha insistido.

En el mismo acto, la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha dicho que ha llegado "el momento de conseguir que los vascos y las vascas seamos decisivos para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente".

Mendia ha defendido al cartel del PSE en estas elecciones, con Odón Elorza, Isabel Celaá y Patxi López como cabezas de lista, unos diputados y senadores que "no van a Madrid a desmantelar el autogobierno ni a reclamar la independencia".

"Van a respaldar a un Gobierno socialista que se centre en el empleo, que regenere las instituciones, que devuelva la dignidad a los abandonados por la crisis, que apueste por el diálogo para solucionar conflictos. A respaldar a un Gobierno que tenga las mismas preocupaciones que los vascos", ha subrayado.

Frente a ellos, Mendia ha situado a "los de Colón", (PP, Ciudadanos y Vox) a los que ha criticado "cómo desprecian a los resistentes de la democracia en Euskadi. Son los mismos que hace diez años nos acusaron de traicionar a las víctimas mientras enterrábamos a nuestros compañeros. Hasta ahí llega su obscenidad. Hasta en volver a hacer un uso partidista del dolor provocado por el terrorismo".

"No queremos que Euskadi regrese a las cavernas de las derechas", ha agregado, y para ello, "necesitamos el voto de todos los vascos que quieren que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente"

"Por eso vamos a pedir a cada vasco que, si quiere que vuelva a gobernar Pedro Sánchez, vote socialista. Vamos a pedir el voto de cada vasca que quiera protagonizar un futuro en plena igualdad", ha concluido Mendia

PP

El presidente del PP del País Vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado este jueves que las papeletas para las próximas elecciones generales del 28 de abril de PNV, PSOE, EH Bildu y Unidas Podemos "las encabeza Pedro Sánchez".

Alonso ha participado en un acto político en Vitoria previo a la apertura de campaña junto con los cabezas de lista al Congreso de su partido por Álava, Javier Maroto; Bizkaia, Beatriz Fanjul, y Gipuzkoa, Iñigo Arcauz.

El líder de los populares vascos ha insistido en que en estos comicios la gente tiene que elegir entre dos papeletas: "La del PP y Pablo Casado, y la de todos los demás que tienen la misma cabeza, la de Pedro Sánchez, no hay ninguna duda".

"Aquí o es presidente Pablo Casado o lo es Pedro Sánchez, y este ya lleva demostrando durante unos meses de qué manera es presidente y que su voluntad no es la de serlo de todos los españoles, sino excluir al menos a la mitad del país", ha recalcado.

Para Alonso, el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección busca "cavar una trinchera de incomprensión entre unos y otros en España" y excluir "todo lo que signifique PP de las decisiones del marco de convivencia y de la construcción del futuro de la nación".

Ha criticado que en estos meses se ha visto cómo el presidente socialista "juega frívolamente con las decisiones económicas, con la recuperación del empleo y el avance social en España" y esa manera de gobernar "y afrontar los grandes retos que tiene por delante España supone un riesgo".

El presidente del PP vasco ha explicado que su partido "va a ser garantía en cualquier caso", aunque no lograra formar el Gobierno "porque hubiera otra mayoría", de que "algunas cosas no van a suceder en España: que no se va a romper la unidad del país, no se va a jugar con nuestra soberanía y que no se van a permitir determinadas aventuras".

Pero lo que no podría garantizar desde la oposición, ha afirmado, es que "no se detenga el modelo de progreso económico y de recuperación que se inició con el último gobierno del PP y que ahora está en riesgo".

El cabeza de lista del PP al Congreso por Álava, Javier Maroto, ha afirmado que su partido es un "valor seguro" porque sabe "cómo hay que tratar las cosas importantes" de la política y de los ciudadanos, como el empleo, las pensiones, la convivencia, la sanidad y la educación.

Maroto ha dicho que el único partido que se presenta en el País Vasco que puede decir con la "boca y el corazón llenos que defiende la foralidad y la presencia en el País Vasco y en España, con orgullo, es el PP, solo", y ha considerado que se tiene que "aunar el voto en torno a esa fortaleza".

En este sentido ha añadido que su partido puede presentar esto mirando "a los ojos" a los ciudadanos, mientras que "otros" que quieren "competir" con su electorado "solo van a poner delante de ellos un papel pegado en la pared con la cara de su líder en Madrid, solo eso, porque no tienen más".

"Yo no quiero como vasco y como alavés que a mí me represente una persona a la que solo conozco porque me plantan un cartel de su foto en una farola, porque no puede defender con convicción los valores que nosotros defendemos aquí", ha recalcado.

Bea Fanjul ha pedido a su electorado movilización porque el 28 de abril "quedarse en casa beneficia al gobierno de la sonrisa hueca", cuando "una mayoría de ciudadanos quiere que se gobierne de otra manera".

Iñigo Arcauz ha dicho que el actual es un "momento crucial para España", por la "ofensiva" que se vive en Cataluña , por el "riesgo e ruptura" y por el futuro de la economía

EH Bildu

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha emplazado a "amargar la noche a todos los fascistas del Estado español" en las elecciones generales del próximo 28 de abril.

Otegi ha participado esta tarde en Vitoria en un acto previo a la apertura oficial de la campaña electoral a los comicios a las Cortes Generales, en el que también ya participado el cabeza de lista al Congreso por Álava, Iñaki Ruiz de Pinedo.

El líder de la coalición abertzale ha advertido de que en estos comicios "están en juego los valores" ya que "la ultraderecha, el trifachito" está en plena "contraofensiva para "imponer", ha dicho, la misoginia ante el feminismo, el 155 ante la autodeterminación, la explotación ante la igualdad y la imposición ante los derechos de los pueblos.

Esos son los valores que "comparten" PP, Ciudadanos y Vox "además de los toros y la caza", ha afirmado Otegi, que ha considerado que el hecho de que EH Bildu esté "todo el día en su boca indica que estamos en el buen camino".

Ha avanzado que EH Bildu quiere ser decisivo con sus votos en las Cortes Generales, aunque no piensan "regalarlos". Ha matizado no obstante que sí desalojarían "gratis" a la derecha como ya hicieron en 2015 en el Ayuntamiento de Vitoria, donde EH Bildu apoyó al candidato del PNV para que Javier Maroto (PP) no repitiera mandato pese a ser el más votado.

"Nuestros votos van a ser muy útiles en muchas cosas" y servirán para poner en la agenda tres cuestiones: autodeterminación, presos y políticas sociales, ha explicado.

Para lograr ser determinantes es necesario actuar con "la madurez suficiente" y "no caer ni en las provocaciones" de la derecha. EH Bildu "no tiene que entrar al barro del insulto", sino "centrar el debate en los valores", ha recalcado.

Otegi ha llamado a dar cauce el 28 de abril a la "nueva ola" que está surgiendo en Euskadi y que está basada en valores como el feminismo, el republicanismo, independentismo y la defensa del euskera.

Por su parte, Ruiz de Pinedo ha afirmado que "en Álava hay una confrontación directa EH Bildu-PP", ya que les separan "unos pocos votos" y la coalición abertzale podría arrebatar a los populares su escaño por este territorio.

Esto supondría ha dicho el candidato soberanista lograr "un doble objetivo": conseguir un diputado por Álava (en la anterior legislatura no obtuvo representación por este territorio) y "que la derecha española tenga uno menos".

Ha considerado además que el candidato popular, Javier Maroto, se ha convertido en "el portavoz de la ultraderecha" y que el PP, Ciudadanos y Vox "están peleando por la esencia del nacionalcatolicismo".

"Ni Maroto, ni Abascal (el presidente de Vox, también alavés) nos pueden representar. Pero tampoco pueden hacerlo el PNV ni el PSE. Nadie que no quiera un cambio de régimen nos puede representar", ha dicho Ruiz de Pinedo.

Ha defendido en este sentido que EH Bildu es "la única opción que garantiza revertir los recortes" y que permitirá "profundizar en derechos y libertades

Elkarrekin Podemos

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha advertido este jueves que en las elecciones generales del 28 de abril los vascos se juegan las políticas progresistas, el autogobierno, el Concierto Económico y los derechos lingüísticos que podrían peligrar tanto si el PSOE pacta con Ciudadanos como si gobierna la "extrema derecha".

Elkarrekin Podemos, coalición en la que se integran Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo Berdeak, ha arrancado la campaña electoral en Euskadi con un acto en un hotel de Vitoria en el que Martínez ha estado acompañado por los cabezas de lista al Congreso Juantxo López de Uralde (Álava), Roberto Uriarte (Bizkaia) y Pilar Garrido (Gipuzkoa).

Martínez ha señalado que Euskadi se juega que las políticas progresistas respecto a los derechos y libertades, especialmente de las mujeres, de la economía y de la transición ecológica, cojan la delantera y se implementen de una vez por todas.

"Nos jugamos vivir en un Estado que tenga un marco de progreso para la mejora de la calidad de vida y la defensa de las libertades o en uno que mira al pasado, apuesta por la centralización y por los recortes de derechos y libertades", ha incidido.

También, ha añadido, el País Vasco se juega el autogobierno y sus herramientas, el Concierto Económico y los derechos lingüísticos.

"Todo esto nos lo jugamos tanto si la extrema derecha gobierna como si el PSOE decide pactar con Ciudadanos en vez de mirar a la izquierda", ha alertado. "Ni un Gobierno de derechas ni uno con Ciudadanos", ha reiterado.

El líder de Podemos Euskadi ha dejado claro que la coalición pondrá todos sus esfuerzos para evitar esos gobiernos y ello, ha señalado, se hará si Unidas Podemos es fuerte y tiene presencia y fuerza suficiente en la Cámara Baja para que el candidato socialista, Pedro Sánchez, no pacte con el de Ciudadanos, Albert Rivera, y le obligue a cumplir sus promesas progresistas.

En las anteriores elecciones generales de 2016, ha recordado, la coalición liderada por Podemos fue la fuerza más votada en Euskadi. "Los votos que la sociedad vasca nos dio entonces sirvieron para echar a Rajoy, para subir el salario mínimo, para aprobar el Cupo, para arrancar medidas sociales a Pedro Sánchez", ha remarcado.

Y ha continuado: "Los votos vascos fueron clave entonces y lo serán nuevamente ahora. El 28 de abril podemos hacer que los escaños de Elkarrekin Podemos, de la izquierda vasca, tengan verdadera voz en el Gobierno".

Martínez ha puesto en valor que en estos años Elkarrekin Podemos se ha consolidado en Euskadi y ha demostrado que "es una fuerza de fiar" con un proyecto político propio para el País Vasco que defenderá en Madrid con un grupo parlamentario amplio.

"Hemos demostrado una manera de hacer las cosas, negociamos con transparencia y hacemos política sin frentismo. Estas son nuestras cartas de presentación y nuestros compromisos", ha concluido