Los Nikis y 'El imperio contraataca'

LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN CON JOSÉ IBARRA #54. EMISIÓN 14/04/2019

ARTISTA: LOS NIKIS

CANCIÓN: EL IMPERIO CONTRAATACA

AÑO: 1985

HISTORIA: UNA PARODIA DEL IMPERIO ESPAÑOL

VIDEO: EL IMPERIO CONTRAATACA - LOS NIKIS

Hoy traemos a LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN una canción insolente y satírica sobre el Imperio Español del siglo XVI. En 1985 Los Nikis parodiaban la España de Felipe II con su “El Imperio Contraataca”, un título tomado de una secuela de “La Guerra de las Galaxias”. Los Nikis: ese grupo de la movida madrileña también conocido como Los Ramones de Algete.

La letra de “El Imperio Contraataca” es un cachondeo absoluto, un delirio en el que parece que se echa de menos a la España de los Austrias y se menciona exactamente el año 1582, cuando se decía que el sol no se ponía en nuestro Imperio. Y entonces añade el cantante: “me gusta mucho esa frase”. Pero en el video clip la pronuncia un loco de atar, camisa de fuerza incluida. El cantante va vestido de Felipe II, el guitarrista con una capa, sombrero y calzas como los personajes que aparecían en los cuadros de Velázquez; el bajista, más extemporáneo, con pinta de bandolero de Curro Jiménez. Felipe II se retuerce y protesta histérico en el suelo cuando se recuerda que “con los Borbones perdimos nuestras posesiones”. El escenario, una columnata del parque del Retiro de Madrid, para darle a todo un tono histórico de cartón piedra. Salió en La Bola de Cristal, y todo hecho con dos duros, un montón de ingenio y mucho, mucho humor.

Los Nikis, unos veinteañeros tan ingeniosos como irreverentes, imaginan un mundo en el que el imperio de la hamburguesa de McDonalds es sustituido por la victoria mundial de la tortilla de patatas española, y en los casinos de Las Vegas ya no se juega al black-jack porque ha ganado el ibérico cinquillo. En el video, a las luces de neón americanas las sustituye un clásico abuelo rural español con boina calada, pitillo en boca y naipes españoles en un casino de pueblo. La canción celebra, en aquellos tiempos acomplejados de los ochenta, una victoria de España contra Yugoslavia en baloncesto, ya ves tú la hazaña, y sueña con que los exiliados cubanos ya no van a Florida sino a Canarias. También la moda es en rojo y amarillo. Y acababan diciendo: “Esto tiene que cambiar; nuestros nietos se merecen que la Historia se repita varias veces”. Pobres nietos, añadiría yo. Pero todo era una broma sin fin. El mismo autor de la canción declararía que la canción era una chorrada y que no tenía ningún trasfondo político.

La izquierda más estrecha no tenía sentido del humor y por ello los Nikis serían tildados de fachas, mientras que la derecha más rancia no quiere coger el punto real de la canción y prefiere creer de verdad que es un homenaje a la gloria imperial española. De hecho, “El Imperio Contraataca” ha sido siempre un fijo en las fiestas de los partidos de ultraderecha españoles, los de ayer y los de hoy, y los propios Nikis asistían boquiabiertos a semejante disparate, y le prohibieron a uno de esos partidos, España 2000, que la usaran en sus mítines. Porque decía su bajista y líder, Joaquín Rodríguez, aquel cachondo de entonces que hoy día es comandante y piloto de Iberia, que ellos nunca se veían a sí mismos como fachas y no querían que ningún partido político usara sus canciones. “Ni somos fascistas ni somos comunistas. Somos tocapelotistas”. Gran declaración de intenciones, ya lo creo. Y apela a la ironía para quienes piensan que los conciertos de los Nikis eran poco menos que una fiesta de skin heads o una asamblea de las juventudes hitlerianas.

Pues eso. Que comienza la campaña electoral, se va a poner todo el mundo muy nervioso y muy crispado y muy tiquismiquis con todo, y nosotros en LA HISTORIA DETRÁS DE LA CANCIÓN vamos a destensar un poco las cosas con esta humorada legendaria de Los Nikis: “El Imperio Contraataca”.